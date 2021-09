Agir avant le combat !

Sergio Martínez a un plan qui mène à la recherche d’un titre mondial en 2022, un exploit qu’il connaissait Atteignez trois fois le titre de WBC Council et WBO Super Welterweight et Middleweight Champion. Pour tenter d’atteindre ce dernier objectif en tant que boxeur, il vous manque d’abord quelques étapes, ou des combats d’ailleurs. L’un est celui qu’il effectuera ce samedi en Espagne contre les anglais Brian rose Et si ça se passe bien, il y en aurait un similaire en décembre. Si ça tourne mal… Maravilla prendra sa retraite au premier faux pas.

Maravilla a battu Finn Koivula en décembre.

Après deux combats et après un retour après six ans d’inactivité, le Quilmeño fait face à un troisième défi plus difficile que les précédents, face à un Anglais dont le palmarès Il affiche 33 victoires (8 KO), six défaites (3 KO) et un match nul. A 36 ansLe León Rose – son dernier combat remonte au 23 mars, victoire aux points partagés contre l’Espagnol José Manuel López Cravero – cherche le même que l’Argentin, un titre pour clore sa carrière. Ce sera une entreprise difficile pour Martínez, qui jouera comme aile à Los Andes, mais si bien – dit-il – il arrive, que il ne sortira pas le corps d’un one-man show Bengala qui se présente en Espagne. En fait, il le fera ce jeudi à 20, seulement 48 heures avant le combat.

Acteur merveilleux.

Sera-ce un risque ou non? Qui cumule l’histoire de 53 (30 ko) -3 (2 ko) 2 et 46 ans se confie que non, même si beaucoup d’énergie est dépensée sur scène, surtout mentale plutôt que physique. Les proches de Maravilla disent qu’il il est fin, rapide et explosif, très bien physiquement, approchant le poids stipulé, 161 livres ou 73 kilos, légèrement au-dessus de la division médiane (160 ou 72,57). Ils ont également informé ce journal qu’il avait fait un travail intense pour renforcer ses genoux (sa faiblesse historique) et ses poids en général. La clôture de sa préparation comprenait une séance avec le sparring partner Adrián Torres, un boxeur amateur.

Martínez se produira également ce jeudi un entraînement public dans le même lieu de combat -ce sera dix rounds- dont la soirée pour l’Argentine sera retransmise en direct par TNT Sports. Sergio est troisième au classement WBA ; les Japonais Ryota murata Il est le super champion des poids moyens et le cubain Erislandy Lara, le champion.

Qu’est-ce qui se passe s’il pleut?

Le combat se déroulera dans une arène, Valdemoro (une commune appartenant à Madrid, séparée de 25 kilomètres au sud du centre de la capitale) avec un ciel ouvert, mais une bâche protégera le ring en cas de pluie, bien que les prévisions indiquent de l’eau pour demain et un agréable samedi. Une capacité de 2 000 personnes a été autorisée, dont la plupart ont déjà obtenu leurs billets. Il n’est suspendu que s’il pleut à torrents.

