Agirrezabala : « Le Real Madrid est une grande équipe, et l’une de celles qui génère le plus d’occasions et de scores »

Des nouvelles pas si nouvelles du camp de l’Athletic Bilbao: il leur manque deux joueurs clés, Iñigo Martinez et Unai Simon, qui ont tous deux contracté COVID-19 la semaine dernière et ont raté le match de l’équipe contre le Real Betis à San Mames.

Mais l’Athletic reste (clairement) une très bonne équipe. Ils ont battu une équipe du Real Betis en forme 3 à 2 hier, grâce au vainqueur du match d’Oscar de Marcos à la 89e minute.

La doublure d’Unai Simon, Julen Agirrezabala, est un gardien de but prometteur de 20 ans qui peut effectuer un changement respectable en l’absence du titulaire de l’Athletic entre les bâtons.

Agirrezabala a parlé à Marca aujourd’hui de sa préparation contre le Real Madrid mercredi soir.

« Je suis très heureux de pouvoir jouer », a déclaré Agirrezabala. « Je suis confiant et je me suis senti très aidé par mon entraîneur et mes coéquipiers. L’entraîneur m’a montré sa confiance dès mon arrivée en pré-saison.

« Le Real Madrid est une grande équipe, et l’une de celles qui génère le plus d’occasions et de scores », a expliqué Agirrezabala. « Le travail du gardien est le même, quel que soit le niveau de l’adversaire. Vous devez transmettre la sécurité et communiquer avec vos coéquipiers, en plus de vous arrêter le plus possible, ce qui est la première mission du gardien de but

« Je suis un gardien de but qui essaie d’assurer la sécurité et d’être courageux dans les airs. »