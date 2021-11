Agissez rapidement – le Plex Pass à vie pour 89 $ disparaît dans quelques heures

Plex est le meilleur moyen de gérer et de diffuser votre collection multimédia locale, et la meilleure partie du service est que vous pouvez accéder à votre bibliothèque multimédia à distance. Plex fait beaucoup de choses correctement ; il catalogue vos médias, ajoute des métadonnées et des bandes-annonces et vous fournit des statistiques détaillées. Le service lui-même est gratuit, mais il existe un niveau Plex Pass qui déverrouille une multitude de fonctionnalités, notamment des émissions de télévision en direct, un DVR, la possibilité de télécharger des émissions et des films sur votre téléphone, le transcodage matériel et un lecteur de musique conçu pour musique sans perte.

Plex Pass coûte 4,99 $ par mois, 39,99 $ par an, et il existe une option unique appelée pass à vie qui coûte 120 $. Pour le Cyber ​​Monday, Plex offre 25 % de réduction sur le pass à vie avec code DURÉE DE VIEDECONFORT, ramenant le coût à 89 $. C’est une offre fantastique pour ce qui est sans doute l’un des meilleurs gestionnaires de médias du marché.

Maintenant, il existe une solution de contournement pour faire baisser le prix du Plex Pass à vie. Changez simplement de pays lorsque vous effectuez le paiement au Brésil, et vous verrez le pass à vie descendre à 375 BRL, ce qui équivaut à 67 $, soit près de la moitié du coût habituel d’un pass à vie. Étant donné que cette solution de contournement a été fermée quelques jours après le début de la transaction l’année dernière, je ne peux pas garantir qu’elle durera, alors agissez rapidement si vous êtes intéressé.

Économisez 25 % sur le Plex Pass à vie

Plex Pass ajoute également la possibilité de sauvegarder des photos et des vidéos de votre téléphone sur votre serveur domestique, et vous pouvez également partager votre bibliothèque Plex avec vos amis et votre famille si vous le souhaitez. Si vous utilisez déjà Plex et que vous souhaitez les fonctionnalités manquantes, Plex Pass est une évidence, en particulier pour moins de 100 $. L’offre est valable jusqu’au 29 novembre, donc si vous êtes intéressé, rendez-vous sur Plex pour récupérer cette offre.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.