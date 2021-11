Agissez vite – le Galaxy S20 FE est à moins de la moitié de son prix le plus bas jamais enregistré

À partir de 12 h 00 PT / 15 h 00 HE, le Samsung Galaxy S20 FE ne coûtera que 249 $ sur Walmart, dans l’une des offres de téléphone Black Friday les plus épiques que nous ayons vues. Et ce n’est pas une hyperbole : le moins cher que nous ayons vu le S20 FE est de 549 $.

Avant que vous ne soyez trop excité, Walmart réserve cette bonne affaire à ses membres Walmart +, du moins au début. Les membres de Walmart + ont une longueur d’avance de quatre heures sur les offres du Black Friday, donc théoriquement, cette offre s’ouvrira au grand public à 16 h HP / 19 h HE – mais rien ne garantit qu’elle sera toujours en stock d’ici là. Vous devrez également payer pour un abonnement complet pour avoir accès; pas de supercherie d’adhésion d’essai.

Franchement, payer 13 $ pour un mois de Walmart+ pour économiser 450 $ sur un téléphone semble une évidence, mais c’est à vous de décider !

L’autre inconvénient est que vous devrez utiliser ce téléphone avec Straight Talk de Walmart, ce qui peut ou non fonctionner pour vous. C’est le rare MNVO compatible avec AT&T, Verizon ou T-Mobile, vous pouvez donc obtenir une carte SIM avec le meilleur réseau pour votre région. Et ses forfaits plus importants incluent des tonnes de données et des appels internationaux gratuits. Mais c’est aussi plus cher mensuellement que d’autres options comme Mint Mobile ou Tello.

Tout l’attrait du Galaxy S20 FE réside dans le fait qu’il offre des spécifications de qualité phare à un prix plus raisonnable que le Galaxy S21. Il reste sur notre liste des meilleurs téléphones Android en tant que « phare au meilleur rapport qualité-prix », et sa valeur est ridiculement bonne à 249 $. Vous obtenez des performances presque aussi rapides que les produits phares 2021, des performances de caméra impressionnantes et un stockage extensible.

Si vous êtes intéressé par un téléphone plus récent pour le Black Friday, consultez cette autre offre Walmart d’une valeur de 750 $ sur le Galaxy Z Fold 3, ou consultez les autres meilleures offres de téléphone Galaxy pour le Black Friday.

