Agitation des agriculteurs: le centre abandonne son projet d’utiliser le système DBT pour le décaissement des subventions énergétiques

D’autres réformes majeures de la loi proposées par le gouvernement sont des dispositions visant à encourager le commerce transfrontalier d’électricité, le renforcement des mécanismes de sécurité des paiements et l’incorporation de mécanismes de pénalité en cas de non-respect des dispositions de la loi.

Le ministère de l’Énergie de l’Union a abandonné le projet de verser des subventions à l’électricité aux consommateurs éligibles tels que les agriculteurs et les ménages via le système de transfert direct des avantages (DBT), ont indiqué des sources.

Ce développement intervient après qu’une section d’agriculteurs – la catégorie de consommateurs qui reçoit le montant le plus élevé de subventions parmi tous les utilisateurs d’électricité – craignent que le mécanisme DBT ne les conduise à payer des factures d’électricité plus élevées.

Alors que le coût de l’alimentation électrique au niveau national est d’environ 6 ‘l’unité, les tarifs moyens pour les consommateurs domestiques et agricoles sont inférieurs de 27% et 87% respectivement. Ces tronçons sont partiellement subventionnés par les utilisateurs commerciaux et industriels, qui paient des factures à des taux de 52 % et 23 % plus élevés que les coûts d’approvisionnement, respectivement.

Le gouvernement avait l’intention d’introduire le mécanisme DBT par le biais d’amendements à la loi sur l’électricité afin d’empêcher les sociétés de distribution d’électricité (discoms) de faire des demandes de subventions arbitraires pour récupérer le montant auprès de leurs gouvernements d’État respectifs.

Il y a peu de chances que les amendements soient déposés lors de la session parlementaire en cours car ils n’ont pas encore été approuvés par le Cabinet.

Deux projets d’amendements antérieurs avaient été déposés par le ministère de l’Énergie de l’Union en 2014 et 2018, mais ils n’ont pas pu être adoptés par le Parlement. Le projet de 2014 est même allé au Lok Sabha pour discussion, mais n’a finalement pas pu être finalisé.

À travers les amendements proposés, le gouvernement a l’intention d’introduire la concurrence dans le secteur de la distribution d’électricité, les monopoles d’État étant identifiés comme le maillon le plus faible de la chaîne électrique, paralysant l’ensemble du secteur. Pour offrir plus de choix aux consommateurs et accroître l’efficacité du secteur, le ministère de l’Énergie propose de retirer les licences de l’activité de distribution et de permettre à toute entité d’exploiter des discothèques n’importe où dans le pays.

Après que plusieurs États eurent protesté contre les amendements proposés, alléguant qu’ils diluaient le pouvoir des États de nommer des régulateurs de l’électricité, le gouvernement de l’Union a également décidé d’abandonner sa proposition antérieure de former un comité national de deux membres du gouvernement central et d’un représentant chacun de deux États. Conformément au système existant, des comités de sélection distincts doivent être constitués chaque fois qu’il y a un poste vacant dans les commissions nationales de réglementation de l’électricité, ce qui perturbe leur capacité à exercer leurs fonctions habituelles.

