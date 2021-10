Agitation des agriculteurs: le SC examinera si le droit de protester contre une loi non en vigueur est “fondamental”

in

L’avocat a répondu que le débat, le dialogue et la protestation peuvent se dérouler simultanément dans de telles matières.

La Cour suprême a déclaré lundi qu’elle examinerait une question constitutionnelle plus large – si le droit de protester des agriculteurs contre les trois lois sur l’agriculture, alors que les lois ont déjà été suspendues, est un “droit absolu”.

Le tribunal suprême s’est également demandé pourquoi les agriculteurs protestataires étaient toujours sur les routes alors que la mise en œuvre des lois agricoles en question avait déjà été suspendue et que la question était à l’examen de la plus haute juridiction du pays.

Un banc dirigé par le juge AK Khanwilkar a demandé une réponse du Centre sur un plaidoyer déposé par Kisan Mahapanchayat demandant l’autorisation de détenir « Satyagrah » contre les lois agricoles à Jantar Mantar à Delhi.

« Il n’y a rien à mettre en œuvre. Pourquoi les agriculteurs protestent-ils ?… Personne d’autre que le tribunal ne peut décider de la validité des lois agricoles. Quand c’est le cas, et quand les agriculteurs sont devant les tribunaux pour contester les lois, pourquoi manifester dans la rue… C’est toujours intriguant, il n’y a pas de loi en place pour le moment. Le gouvernement a assuré qu’il n’y donnerait pas effet, c’est pour quoi protester », a demandé la magistrature.

« Lorsque vous avez déjà déposé une requête devant un tribunal contestant la loi ou l’action de l’exécutif, comment pouvez-vous alors protester ? Contre qui protestez-vous ? Comment l’exécutif peut-il permettre ces protestations ? Quelle est la validité de ces protestations », a en outre demandé l’avocat Ajay Choudhary, représentant l’association des agriculteurs.

« Nous sommes par principe. Une fois que vous allez devant les tribunaux et contestez l’action de l’exécutif, comment la même partie peut-elle dire que l’affaire est devant les tribunaux, néanmoins je continuerai de protester, a déclaré la magistrature, ajoutant « protester pourquoi alors que la loi n’est pas du tout en vigueur ? Et le tribunal a maintenu les lois en suspens. La loi est faite par le Parlement, pas par le gouvernement.

Se référant à l’incident de lundi à Lakhimpur Kheri lié à la mort d’agriculteurs et d’autres, le procureur général KK Venugopal a qualifié le cours des événements de “malheureux” et a fait valoir que le tribunal devrait indiquer clairement qu’ils ne peuvent pas continuer les protestations pour éviter de tels événements malheureux. incidents survenus dimanche à Lakhimpur Kheri.

Le tribunal a également observé que « personne n’assume de responsabilité en cas de perte de vies et de biens ».

Un banc distinct avait constitué le 12 janvier, tout en suspendant l’application de trois lois agricoles, un comité chargé d’examiner la question. Le panel avait déjà remis son rapport le 19 mars après avoir consulté un grand nombre d’agriculteurs et plusieurs parties prenantes. Le rapport n’a pas encore été rendu public. Le mois dernier, Anil Ghanwat, président de Shetkari Sanghatana et membre du comité, avait exhorté le CJI à publier le rapport et à mettre en œuvre ses recommandations.

Les agriculteurs protestent aux frontières de Delhi depuis plus d’un an contre les trois lois agricoles du centre. Les groupes d’agriculteurs, qui ont commencé leurs protestations contre les trois lois depuis le 26 novembre 2020, continuent d’organiser leurs sit-in aux frontières de la capitale nationale.

