Agitation des agriculteurs: les syndicats doivent célébrer le 26 mai comme le “ jour noir ”, Samyukt Kisan Morcha déclare manifester une manifestation de résistance

Darshan Pal a déclaré que le gouvernement Modi doit faire mieux que sa proposition antérieure, car les agriculteurs risquent leur vie pour de véritables revendications. (Photo express)

Les syndicats d’agriculteurs observeront le 26 mai comme la Journée noire pour marquer les six mois de leur protestation contre les trois projets de loi agricoles qui ont été mis en attente par la Cour suprême de l’Inde. Si l’on en croit le Samyukt Kisan Morcha, plus de 40 syndicats agricoles ont décidé de manifester demain, soit le 26 mai. Suite à l’appel du SKM, des milliers d’agriculteurs ont déjà commencé à affluer aux frontières de Delhi. Les agriculteurs se dirigent vers Delhi pour violer les protocoles de verrouillage et COVID-19. Plusieurs partis d’opposition ont déjà apporté leur soutien à leur appel du 26 mai.

Alors que les agriculteurs continuent de se rassembler aux frontières de Delhi, les dirigeants du SKM ont déclaré à l’Indian Express que la manifestation du 26 mai ne serait pas une démonstration de force mais une manifestation symbolique avec les protocoles Covid en place.

Le membre du SKM et président de l’Union Krantikari Kisan, Darshan Pal, a déclaré que les agriculteurs organiseraient des manifestations dans les villages, les villes et aux frontières de Delhi. Il a dit que les agriculteurs le feraient en hissant des drapeaux noirs, en portant des turbans noirs, des dupattas ou des vêtements et en brûlant des effigies du gouvernement Modi. «Il ne fait aucun doute qu’un mouvement d’agriculteurs a eu lieu, mais nous ne nous concentrons pas sur les chiffres. Nous observerons la manifestation en maintenant la distance sociale et d’autres normes Covid », a déclaré Darshan Pal.

Darshan Pal a déclaré que le gouvernement Modi doit faire mieux que sa proposition antérieure, car les agriculteurs risquent leur vie pour de véritables revendications.

Le secrétaire général du BKU (Ougrahan), Sukhdev Singh Kokrikalan, a affirmé que les villageois du Pendjab étaient catégoriques sur la poursuite des dharnas, mais avec une force réduite. Il a dit que le gouvernement projette à tort les agriculteurs comme la cause de Covid. «Nous protestons dans des espaces ouverts aux frontières de Delhi où notre force s’est considérablement réduite. Même dimanche, nous n’avons pas envoyé plus de 4 000 personnes participer au dharna du 26 mai, et cela aussi dans des bus avec une capacité de 50 pour cent de sièges », a-t-il déclaré à l’IE.

Lorsqu’on lui a demandé si son syndicat accepterait la demande du ministre en chef du Pendjab, le Capt Amarinder, de ne pas organiser un dharna de trois jours à Patiala à partir du 27 mai, il a déclaré que le syndicat poursuivra ses plans car Covid a un taux de mortalité de seulement 5 à 10 par pour cent tandis que les lois agricoles ont un taux de mortalité de 100 pour cent.

Sarwan Singh Pandher, secrétaire général du comité Kisan Mazdoor Sangrash basé à Majha, a déclaré que le syndicat avait réduit le nombre de personnes se rendant aux frontières de Delhi. Il a affirmé qu’auparavant, ils avaient l’habitude de déplacer 15 000 à 20 000 personnes en une seule fois, alors qu’aujourd’hui ils n’en envoient que 4 000 à 5 000 à la fois.

Ruldu Singh Mansa, président de l’Union Punjab Kisan, a déclaré que les foules à la frontière diminueraient davantage, car ils ont demandé aux agriculteurs de manifester en brûlant des effigies du gouvernement NDA dans leurs villages.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.