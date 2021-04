Agitation en Irlande du Nord: Boris Johnson «profondément préoccupé» par la poursuite de la violence | UK | Nouvelles

Un bus a été détourné et incendié après que des bombes à essence aient été lancées sur le véhicule mercredi soir, a déclaré le service de police d’Irlande du Nord (PSNI). L’incident s’est produit à la jonction de Lanark Way et Shankill Road dans l’ouest de Belfast, une rue de la ligne de paix qui sépare les zones loyalistes et nationalistes.

Dans un tweet, M. Johnson a déclaré: «Je suis profondément préoccupé par les scènes de violence en Irlande du Nord, en particulier les attaques contre le PSNI qui protège le public et les entreprises, les attaques contre un chauffeur de bus et l’agression d’un journaliste.

«Le moyen de résoudre les différends passe par le dialogue et non par la violence ou la criminalité.»

PLUS SUIT….