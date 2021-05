Agitation ouvrière: grèves, lock-out à l’ère Modi

Avant l’adoption du Code au Parlement, le gouvernement a abandonné un plan visant à empêcher les politiciens professionnels d’être des dirigeants de syndicats.

Les réformes du travail radicales déclenchées par le gouvernement Narendra Modi ne sont peut-être pas encore entrées en vigueur en raison des tergiversations de nombreux gouvernements d’État et de la pandémie de Covid-19, mais les grèves et les lock-out ont connu une forte baisse au cours de son mandat, entraînant une augmentation de la productivité et de la facilité du travail. de faire des affaires, révèlent les données officielles.

En plus de six ans, couvrant les gouvernements Modi 1.0 et 2.0 (jusqu’en août 2020), les jours-homme perdus en raison des troubles du travail et des lock-out industriels n’étaient que de 2,89 crore, tandis que le gouvernement UPA-II précédent a perdu plus de 4 crore jours-homme en seulement trois ans (2011-2013).

Bien entendu, le gouvernement Modi 1.0 a pris ses fonctions le 26 mai 2014; les données séparées ne sont pas immédiatement disponibles pour la période janvier-mai 2014, mais il est indéniable qu’une tendance à la baisse du nombre d’agitations de main-d’œuvre a commencé après la prise en charge de Modi. Il est particulièrement évident que les grèves du travail ont été empêchées de provoquer des lock-out industriels avec beaucoup plus de succès grâce à la dispense de la NDA (voir graphiques).

«Les jours-homme perdus sont une mesure directe de l’impact des troubles industriels sur la production industrielle. La plupart des troubles industriels, comme l’indiquent les grèves et les lock-out, sont principalement causés par des problèmes liés à l’indiscipline et à la violence, aux salaires et indemnités et aux questions de personnel », a déclaré le ministère du Travail dans le rapport annuel pour 2020-2021.

Rituparna Chakraborty, cofondatrice et vice-présidente exécutive de Teamlease, a attribué la baisse des grèves, des lock-out et des jours-personnes perdus au cours des dernières années à une plus grande sensibilisation des travailleurs, à un système de gouvernance d’entreprise amélioré et à une meilleure atmosphère de dialogue social.

BMS, affilié au RSS, a attribué la tendance à «l’apathie croissante des travailleurs à être piégés dans un syndicalisme négatif». Binay Kumar Sinha, secrétaire général indien de BMS, a déclaré: «Les travailleurs ont perdu confiance dans les syndicats affiliés à différents partis politiques ayant des intérêts particuliers.»

Le président de la CITU, K Hemalata, a toutefois déclaré que la baisse du nombre de grèves et de lock-out reflétait «l’effort constant du gouvernement actuel pour réprimer les faits et la voix des syndicats».

En vertu du Code des relations industrielles qui a été promulgué en septembre 2020, les syndicats ont été reconnus pour la première fois au niveau institutionnel, mais le code a également introduit le concept de “ syndicat de négociation ou de conseil de négociation ”, freinant la prolifération des syndicats. et assurer leur caractère représentatif lorsqu’il s’agit de défendre les causes des travailleurs. Ainsi, dans une unité industrielle où un seul syndicat est fonctionnel, l’unité doit «reconnaître» ce syndicat comme «l’unique syndicat de négociation du travailleur». S’il y a plus d’un syndicat fonctionnant dans un établissement industriel, le syndicat ayant 50% ou plus de travailleurs inscrits sur la liste des membres de l’unité concernée sera le seul syndicat négociateur.

Si plusieurs syndicats de travailleurs enregistrés en vertu du Code des RI fonctionnent dans un établissement industriel et qu’aucun de ces syndicats ne compte 50% ou plus de travailleurs inscrits sur la liste de départ, un conseil de négociation sera constitué par l’employeur.

Avant l’adoption du Code au Parlement, le gouvernement a abandonné un plan visant à empêcher les politiciens professionnels d’être des dirigeants de syndicats.

En fusionnant 29 lois du travail centrales en quatre codes, le Centre voulait apporter un changement radical dans la façon dont les entreprises et l’industrie fonctionnent aujourd’hui. Alors que le code des salaires a été adopté en août 2019, le Parlement a approuvé trois autres codes – sur les relations industrielles (RI), la sécurité sociale (SS) et la sécurité, la santé et les conditions de travail au travail (SST) le 23 septembre 2020.

Le ministère du Travail prépare des données sur les grèves et les lock-out sur la base des informations reçues du Bureau du travail, son bureau subordonné. Les données sur les conflits du travail sont basées sur les déclarations reçues chaque mois des départements du travail des États et des territoires de l’Union.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.