AGM Group Holdings Inc. annonce la première commande importante de 30 000 machines d’extraction de monnaie numérique

PÉKIN, Chine, 13 octobre 2021 – Groupe AGM Holdings Inc. (« AGMH » ou la « Société ») (Nasdaq : AGMH), une société de technologie intégrée axée sur la fourniture de services logiciels fintech et la production de matériel informatique et d’équipements de haute performance, a annoncé aujourd’hui avoir reçu un bon de commande (la « Commande » ) de Nowlit Solutions Corp, l’une des principales sociétés nord-américaines de conseil en équipe de monnaie numérique et de services de chaîne d’approvisionnement avec une relation et des ressources solides au sein des écosystèmes Fintech et Blockchain qui ont fourni des acteurs de premier plan, notamment Lake Parime USA Inc. et StrongHold Digital Mining. Conformément aux termes de la Commande, la Société livrera 30 000 unités de 100 mineurs de cryptomonnaie TH/S ASIC avec une puissance de hachage opérationnelle globale de 3000 PH/S à Nowlit Solutions au cours du quatrième trimestre 2021.

M. Chenjun Li, co-PDG d’AGMH, a commenté : « Nous sommes très heureux d’annoncer cette première commande d’achat de Nowlit Solutions, qui est un autre progrès remarquable que nous avons réalisé depuis l’annonce de la nouvelle stratégie de croissance de l’entreprise. HighSharp Electronic Technology Co. L’exécution des commandes au cours des prochains mois accélérera la réalisation de l’objectif de commande de 100 millions de dollars, faisant avancer la formation de la coentreprise avec HighSharp et notre objectif de positionner la société comme un acteur de premier plan dans la recherche et le développement de la prochaine produits de génération dans l’industrie. Nous sommes impatients de coopérer avec davantage d’entreprises technologiques pour profiter des formidables opportunités commerciales dans cette industrie dynamique et en croissance rapide. »

Des partenariats stratégiques pour la croissance

AGM Group Holdings s’est engagé à atteindre la barre des 100 millions de dollars de ventes au cours des six prochains mois. Nowlit, en plus des partenariats annoncés précédemment, permettra à l’entreprise d’atteindre 100 millions de dollars de commandes, un seuil minimum établi suite au partenariat avec HighSharp.

AGM, en partenariat avec Nowlit et HighSharp, produira des mineurs de crypto-monnaie à la pointe de l’industrie avec les meilleures performances de leur catégorie. Cela permettra également à AGM d’étendre sa portée et d’accéder à un marché minier plus large.

À propos de AGM Group Holdings Inc.

Constituée en avril 2015 et basée à Pékin, en Chine, AGM Group Holdings Inc. (NASDAQ : AGMH) est une société de technologie intégrée axée sur la fourniture de services logiciels fintech et la production de matériel et d’équipements informatiques haute performance. La mission d’AGMH est de devenir l’un des principaux participants et contributeurs de l’écosystème mondial de la fintech et de la blockchain. Pour plus d’informations, visitez www.agmprime.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de l’article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de l’article 21E du Securities Act de 1934, tel que modifié et tel que défini dans le US Private Securities Litigation Reform Act. de 1995. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « sera », « s’attend à », « anticipe », « l’avenir », « l’intention de », « planifie », « croit », « des estimations » et des déclarations similaires. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives et impliquent certains risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes, hypothèses, estimations et projections actuelles de la direction concernant la Société et le secteur dans lequel la Société exerce ses activités, mais impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes inconnus. De plus amples informations sur ces risques et d’autres sont incluses dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. comme l’exige la loi. Bien que la Société estime que les attentes exprimées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, elle ne peut pas vous assurer que ces attentes s’avèrent exactes et que les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats anticipés. Vous êtes invité à examiner attentivement ces facteurs lors de l’évaluation des déclarations prospectives contenues dans ce document et vous êtes averti de ne pas vous fier indûment à ces déclarations prospectives, qui sont qualifiées dans leur intégralité par ces mises en garde.