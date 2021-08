Agneau de Dieu et destin miséricordieux en tête d’affiche de l’édition 2022 de Bloodstock Open Air

Avec Bloodstock en plein air 2021 bien entamé, le festival regarde déjà vers l’avenir et annonce une série de groupes pour l’événement 2022, qui devrait avoir lieu du 11 au 14 août 2022 à Catton Park, Derbyshire, Royaume-Uni.

En tête d’affiche un des jours sur la scène principale de Ronnie James Dio, de puissants suzerains du groove metal AGNEAU DE DIEU. Le leader Randy Blythe dit : « Cela fait bien trop longtemps que nous n’avons pas secoué les festivals de Merry Olde – quelle meilleure façon d’annoncer notre retour qu’une place en tête d’affiche à Stock de sang? D’ici là, préparez vos bottes en caoutchouc et restez en sécurité, Angleterre – AGNEAU DE DIEU (et Roger Brilliant) à l’été 2022 !”

La tête d’affiche de la scène principale de samedi sera les icônes du heavy metal annoncées précédemment par King Diamond DESTIN MISÉRICORDANT, qui roulent plus d’un an après que les problèmes mondiaux aient empêché leur apparition au festival de cette année. Le groupe dit : “DESTIN MISÉRICORDANT vient à Stock de sang… ce sera une réunion dangereuse que vous ne voulez pas manquer. Cette fois, nous allons amener le Diable lui-même.”

La tête d’affiche restante de la scène principale n’a pas encore été révélée.

Les créneaux d’atterrissage sur la scène principale tout au long du week-end sont également PHILIP H. ANSELMO & LES ILLEGAUX jouer leur PANTERA ensemble, DIMMU BORGIR, TESTAMENT, EXODE, LE MEURTRE DU DAHLIA NOIR, GWAR (dans un festival britannique exclusif), ENTERRER DEMAIN, REICH SACRÉ, VIE D’AGONIE, BÉBÉS BOUCHER, LA VIOLENCE et BLOODYWOOD.

Sur la scène Sophie Lancaster, en tête d’affiche jeudi soir sont L’ORCHESTRE DES VOLS DE NUIT et la clôture dimanche soir sera STATIQUE X, dans leur seule émission au Royaume-Uni de 2022. PAÏEN.

Restez à l’écoute pour plus d’annonces de groupe bientôt et découvrez la première bande-annonce de 2022 ci-dessous.

Les billets de camping pour le week-end lève-tôt sont disponibles à la billetterie sur place pendant toute la durée de l’événement 2021, puis seront mis en vente en ligne à 9 h le lundi 16 août, au prix de 135 £ (+ frais de réservation) à la billetterie, ainsi que des billets VIP Serpents Lair, des billets pour enfants et des laissez-passer pour camping-car (qui se vendent toujours très rapidement, alors ne faites pas la sieste si vous en cherchez un).

Pour plus d’informations, cliquez sur www.bloodstock.uk.com.

