Agneau de Dieu Randy Blythe: “ Je ne me définis pas comme libéral ou conservateur ou démocrate ou républicain ”

Dans une nouvelle interview avec Jackie en métal completémission de radio diffusée au niveau national, AGNEAU DE DIEU chanteur Randy Blythe On a demandé comment le fait d’être confronté à des problèmes sociaux et politiques a brossé un tableau inexact de sa personnalité et de son tempérament. Il a répondu (entendre l’audio ci-dessous): “Je suppose que certaines personnes penseraient, ‘Oh, ce type est super-duper libéral dans tous les aspects’, et ce n’est pas vrai. D’une certaine manière, je suis assez conservateur. Je pense que le changement est certainement nécessaire à bien des égards dans notre société, mais je pense qu’à bien des égards, avec cette diffusion effrénée de la technologie, il y a beaucoup de bonnes valeurs qui sont abandonnées. Certaines personnes regarderaient cela et diraient: «Oh, c’est conservatisme maladroit, «mais je m’en fiche.

“Je ne me définis pas comme libéral ou conservateur ou démocrate ou républicain”, a-t-il poursuivi. “Ce n’est que parce que vous parlez sur un certain problème … Et c’est un problème dans notre pays aujourd’hui, à la fois à gauche et à droite, est cette réaction instinctive, que si vous êtes en désaccord avec une sorte de problème, parce que les choses sont tellement polarisé en ce moment, alors automatiquement vous êtes peint comme A ou B, et c’est idiot; c’est tout simplement idiot.

«Nous sommes tous des êtres humains, et je pense que les gens existent dans ces chambres d’écho, en particulier parce qu’ils sont isolés ces derniers temps. Ils sont assis dans ces chambres d’écho numériques de négativité, et cela ne fait que renforcer leurs préjugés; ils recherchent des choses pour simplement renforcer leurs opinions.

“En ce qui concerne une vision inexacte de ma personnalité, je n’ai aucune idée de ce que les gens voient vraiment ma personnalité,” Excité ajoutée. “Je veux dire, mes amis me disent que je suis un gars plutôt doux. Je me fiche de ce que les gens pensent de ma personnalité; ce n’est pas mon problème. Ce n’est vraiment pas mon affaire. Mon affaire est d’agir d’une manière conformément à ma boussole morale, que je voudrais penser est empathique et correctement calibrée. “

Le mois dernier, AGNEAU DE DIEU a publié une édition de luxe de trois disques de l’album éponyme de 2020 acclamé par la critique comprenant le disque complet avec deux pistes bonus et une version live de l’album, ainsi qu’une performance DVD de “Agneau de Dieu”. La partie CD et DVD en direct de l’édition de luxe présente le premier des AGNEAU DE DIEUles deux événements de diffusion en direct ultra-réussis de septembre 2020, dans lesquels le groupe s’est produit “Agneau de Dieu” en entier, plus un rappel de quatre chansons, dont “Se ruiner”, “Prestataire”, “512” et la première performance live de “La mort de nous”, une nouvelle chanson que le groupe a écrite et enregistrée en quarantaine pour le “Bill et Ted affrontent la musique” film et bande sonore. Le DVD comprend une nouvelle coupe de réalisateur avec du matériel bonus.

En avril 2020, Blythe Raconté Conséquence du son qu’il n’a pas écrit les paroles de l’album éponyme du groupe spécifiquement sur Atout. “Mon dédain pour lui n’est pas un secret,” Blythe mentionné. «Avant qu’il ne soit élu, les gens me demandaient dans la presse: ‘À quoi pensez-vous Atout être président? Et [I would say], “Cet homme est un putain d’idiot, et c’est un criminel.” Tout ce que vous avez à faire est de rechercher ses transactions immobilières à New York; c’est une question de putain de record public. Donc ce n’est pas comme si j’avais peur de dire, ‘Oh, putain Atout,’ ou quelque chose. Mais je pense qu’il n’est que le symptôme d’un problème sociologique plus large. ”



