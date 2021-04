Agneau de Dieu Randy Blythe parle de faire face à la pandémie: “ Ce n’est pas la fin du monde F ** King ”

Lors d’une apparition sur un épisode récent de “Attiser le feu”, le podcast alternatif de style de vie et de culture animé par un musicien Jesse Leach (ENGAGEMENT KILLSWITCH) et DJ / présentateur Matt Stocks (“La vie dans les stocks”), AGNEAU DE DIEU chanteur Randy Blythe a discuté de l’importance de garder une perspective pendant la pandémie et d’être positif en voyant la réalité de la situation et non une version biaisée de la vérité.

Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Toute cette pandémie – et je n’essaie pas de ressembler à une bite ici, parce que les gens ont perdu des choses, et des gens sont morts, et ça a été dur avec les gens émotionnellement, financièrement, mentalement, tout ça; ça a été difficile – mais quand vous êtes allé en prison, assis dans votre maison pendant un an avec Netflix, et vous pouvez partir quand vous le souhaitez… Vous pouvez toujours faire vos courses. Vous pouvez toujours commander de la merde sur Amazon et faites-le livrer dans votre putain de maison. Tu peux jouer Xbox. Vous pouvez faire n’importe quoi. Même si vous n’avez pas d’argent pour faire ces choses, vous pouvez sortir et vous promener et faire de l’exercice. Comparé à la prison, ce n’est pas si grave; ce n’est tout simplement pas. Je ne minimise pas la gravité de tout cela, mais ce n’est tout simplement pas la fin du putain de monde – ce n’est tout simplement pas. “

Il a poursuivi: “Et l’autre chose – et c’est une bête noire de la mienne; ne pas être négatif, mais je vais juste aller de l’avant et en parler. S’il y avait une phrase que j’aurais pu supprimer de la langue anglaise jusqu’à tout le monde a appris à l’utiliser correctement – sous peine de mort, en utilisant correctement ce mot – le mot est «sans précédent». Toute cette année dernière – «cette pandémie sans précédent», «cette agitation politique sans précédent», «ceci est sans précédent». Non, rien de tout cela n’est sans précédent, même pas en Amérique au cours des cent dernières années – nous avons eu des personnalités politiques insensées, nous avons eu la grippe espagnole, nous avons certainement eu des pandémies plus meurtrières auparavant, nous avons eu des catastrophes naturelles; nous avons eu des dépressions économiques. Ma grand-mère y a grandi, elle a cent ans. Nous avons même eu une accumulation de papier hygiénique violemment insensée avant – dans les années 70. Johnny Carson fait une blague sur ‘Le spectacle de ce soir’ pendant la pénurie d’essence dans les années 70, quand j’étais enfant, il disait: «Maintenant, il n’y a plus de papier toilette sur les étagères». Cela a provoqué quatre mois de pénurie de papier hygiénique et de stockage violent. Rien de tout cela n’est donc sans précédent.

“Quand vous parlez de perception, quand vous vous retirez de la vision myope que l’ère moderne nous procure – c’est juste maintenant, maintenant, maintenant, maintenant – et que vous regardez la situation dans son ensemble, vous êtes, comme, ‘ D’accord, l’humanité a déjà traversé cette merde. Avec beaucoup moins de technologie, avec beaucoup moins d’appareils de communication.

“Ce n’est pas la peste noire – ce n’est tout simplement pas,” Excité ajoutée. “Et nous allons nous en sortir. Donc, garder une perspective sur ces choses est important. Et je pense que pour faire ça, il faut regarder l’histoire.”

En 2012, Blythe a été arrêté en République tchèque et accusé d’homicide involontaire coupable pour avoir prétendument poussé un fan de 19 ans hors de la scène lors d’un spectacle deux ans auparavant et lui avoir causé des blessures qui ont entraîné la mort du fan. Blythe a passé 37 jours dans une prison de Prague avant d’être finalement déclaré non coupable en 2013.

Blythel’expérience de la prison a inspiré deux chansons sur AGNEAU DE DIEUalbum de 2015 «VII: Sturm Und Drang»: “512”, l’un de ses trois numéros de cellule de prison, et “Encore des échos”, écrit alors qu’il était à Pankrác, une installation délabrée construite dans les années 1880 qui avait été utilisée pour les exécutions par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Cela l’a également conduit à rédiger les mémoires “Jours sombres”, dans lequel il a partagé toute sa version de l’histoire publiquement pour la première fois.

Le mois dernier, AGNEAU DE DIEU a publié une édition de luxe de trois disques de l’album éponyme de 2020 acclamé par la critique comprenant le disque complet avec deux pistes bonus et une version live de l’album, ainsi qu’une performance DVD de “Agneau de Dieu”. La partie CD et DVD en direct de l’édition de luxe présente le premier des AGNEAU DE DIEUles deux événements de diffusion en direct ultra-réussis de septembre 2020, dans lesquels le groupe s’est produit “Agneau de Dieu” en entier, plus un rappel de quatre chansons, dont “Se ruiner”, “Prestataire”, “512” et la première performance live de “La mort de nous”, une nouvelle chanson que le groupe a écrite et enregistrée en quarantaine pour le “Bill et Ted affrontent la musique” film et bande sonore. Le DVD comprend une nouvelle coupe de réalisateur avec du matériel bonus.



