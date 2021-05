Agnès B. être honoré par La Maison Française à NYU – WWD

AGNÈS B OBTIENT SON RAISON: Agnès Trouble, la créatrice surnommée simplement «agnès b.», Sera honorée par La Maison Française de l’Université de New York lors de son gala annuel.

Comme il est de plus en plus habituel, la célébration sera virtuelle le 26 mai à 17 h. L’événement permettra de récolter des fonds pour le programme de festivals, conférences, lectures, concerts, expositions d’art et autres rassemblements de La Maison française.

En tant qu’échange interculturel et intellectuel entre la francophonie et les États-Unis, La Maison française a accueilli des milliers de créateurs, littéraires, artistiques, savants et politiques pour des événements ouverts au public.

La créatrice de mode, qui a longtemps défendu les arts dans ses entreprises et à travers ses magasins, sera saluée par des auteurs et des talents tels que Catherine Cusset, Camille Laurens, Scholastique Mukasonga, Chantal Thomass et Valerie Zenatti. Il y aura également des performances du compositeur Olivier Glissant, du pianiste Jay Gottlieb, du dramaturge Koffi Kwahulé et du violoniste Gabriel Richard.

Le créateur a dit un jour: «J’ai une vie pleine d’art, de mode, de cinéma, de créativité: j’aime différentes choses.»

Née à Versailles, la créatrice a été initiée à l’art et à la musique en tant que fille par son père. Ses ambitions adolescentes étaient de devenir conservatrice. À 17 ans, elle épouse l’éditeur de livres et passionné de cinéma Christian Bourgois. La première initiale de son nom de famille a contribué à distinguer sa marque, lors de ses débuts en 1973. La première boutique de la créatrice a ouvert en 1976 dans une ancienne boucherie parisienne.

Son engagement pour les arts était clair lorsqu’elle a dévoilé la Galerie du Jour en 1984. L’avant-poste a déménagé et a ajouté une librairie, La Librairie du Jour, en 1997. Cela a coïncidé avec le déploiement de 100 000 exemplaires gratuits de «Point d’Ironie», qu’elle a développé avec l’artiste Christian Boltanski et le commissaire Hans Ulrich-Obrist.

La galerie et la librairie ont ensuite rejoint La Fab dans un bâtiment conçu par Augustin Rosenstiehl de l’Agence SOA Architects qui est ouvert à tous et tire de ses 5000 œuvres d’art. Ses efforts d’action philanthropique et sociale y sont également basés. Le designer a également soutenu la Fondation scientifique Expéditions Tara pendant 14 ans.

Avant que le quartier SoHo de New York ne devienne une destination de vente au détail, Trouble a été précurseur en ouvrant son premier magasin à New York sur Prince Street en 1980. «J’ai toujours voulu montrer aux gens que les vêtements sont quelque chose dont vous avez besoin et quelque chose que vous aimez, mais ils le sont. pas un projet final. Vous vous habillez le matin et il y a d’autres choses qui vous préoccupent et de nombreux autres problèmes qui doivent être réglés », a-t-elle dit un jour à WWD.