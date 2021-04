Agnetha Fältskog d’ABBA en 20 citations

Peu d’artistes pop ont pu vivre les hauts et les bas de la superstard de la pop comme Agnetha Åse Fältskog. le ABBA La chanteuse, née le 5 avril 1950, revient sur la scène en 2013 avec l’album A, sorti près de 40 ans après que le groupe suédois a commencé sa conquête mondiale, et plus de 45 ans après la sortie de son premier single solo. La fin des années 2010 a alors apporté la possibilité alléchante de la nouvelle musique ABBA.

Voici une compilation de 20 des citations les plus mémorables d’Agnetha, reflétant sa jeunesse, l’incroyable succès d’ABBA, leurs relations personnelles, son retour à l’enregistrement et à quoi ressemble la vie pour elle maintenant.

À ses débuts en Suède, d’après son livre de 1997, As I Am:

«Je me sentais comme une fille de campagne maladroite qui venait dans la grande ville. La nervosité était différente de ce que je ressentais plus tard avec ABBA, quand c’était parce que les attentes étaient si élevées. Dans les escaliers menant au studio, j’ai soudainement entendu le soutien de ma chanson jouée par l’orchestre de Sven-Olof Waldorf. Mon cœur a manqué un battement. Quelle explosion! (1997)

Sur la hauteur d’ABBAmania:

«J’avais l’impression que les fans allaient me dévorer. J’étais encore un enfant normal de Jönköping, mais maintenant je ne pouvais aller nulle part. Quand nous étions en tournée, j’avais envie de [my daughter] Linda. J’avais négocié avec notre responsable et les autres que nos visites ne dureraient jamais plus de deux semaines, mais cela signifiait qu’ils m’avaient déprimé comme Agnetha grincheux. Ils pensaient que j’étais exigeant »(2014)

«Quatre-vingt-dix-neuf pour cent de mon temps est consacré à ma carrière et l’autre pour cent à faire la fête» (1977)

Sur sa relation à ABBA avec Frida Lyngstad:

«Nous nous sommes beaucoup aidés. Si je sentais que j’avais un peu froid, ou si Frida l’avait fait, l’autre travaillerait plus dur cette nuit-là. Pendant toutes ces périodes, nous avons travaillé si dur, à travers la fièvre et la grippe, et nous n’avons annulé que deux spectacles. Les costumes ont été conçus pour nous. Je n’ai pas eu le temps de m’impliquer là-dedans, mais Frida y était plus et avait plus de temps. Nous avons dû tout essayer et nous mesurer, et je pense qu’ils ont fait du bon travail. Danser sur ces plateformes, c’était bien, mais je ne pouvais pas le faire aujourd’hui »(2013)

‘Nous nous sommes beaucoup vus’

«Des articles ont postulé que Frida et moi nous détestions depuis le début, ce qui est en fait un pur non-sens. Au contraire, nous nous sommes beaucoup vus là-bas à Vallentuna. Les garçons ont continué à écrire et nous sommes restés chez nous, à chanter et à jouer »(de As I Am, 1997)

Lors de la tournée australienne d’ABBA en 1977:

«J’avais souvent peur que quelqu’un se fasse écraser quand il se jetait devant la voiture ou se jetait dessus et se mettait à la frapper. Parfois, cela devenait effrayant, lorsque nous étions obligés d’utiliser une vitesse excessive pour traverser la foule »(1996)

Lorsqu’on lui a demandé lors de cette tournée australienne s’il était vrai qu’elle avait le cul le plus sexy de la pop:

«Comment puis-je répondre à cela? Je ne sais pas, je ne l’ai pas vu »(1977)

Sur son image de soi, et la tournée australienne en particulier:

«Vous vous regardez [on film] avec des yeux très critiques: «Pourquoi ne l’avez-vous pas fait comme ça à la place? Pourquoi n’as-tu pas déménagé un peu plus là-bas? Une chose que j’ai particulièrement remarquée en Australie est que cela ne fait aucune différence qu’il y en ait 5 000 ou 50 000 dans la foule. J’étais toujours aussi stressée et nerveuse »(1996)

Sur « The Winner Takes It All » d’ABBA:

«Björn l’a écrit sur nous après la rupture de notre mariage. Le fait qu’il l’ait écrit exactement au moment où nous avons divorcé est vraiment touchant. Cela ne me dérangeait pas. C’était fantastique de faire cette chanson parce que je pouvais ressentir un tel sentiment. Cela ne me dérangeait pas de le partager avec le public. Ça ne me semblait pas mal. Il y a tellement de choses dans cette chanson. C’était un mélange de ce que je ressentais et de ce que Björn ressentait mais aussi de ce que Benny et Frida ont vécu »(2013)

Un divorce « heureux »

«Nous avons toujours dit aux médias qu’il s’agissait d’un divorce« heureux », ce qui était bien sûr une façade… de toute évidence, nous savons tous qu’il n’y a pas de divorces heureux, surtout lorsqu’il y a des enfants impliqués. En plus de cela, le nôtre était sous les projecteurs des médias. Mais à ce jour, je ne regrette pas de me séparer. La raison de notre séparation est l’une de ces choses dans lesquelles je ne veux absolument pas entrer »(1997, As I Am)

Sur son nouvel album de 2013, A:

«Je serai toujours comparé à ABBA, à ce qui était. Je ne peux produire qu’un bon album, sinon pourquoi le ferais-je? Nous avons eu une blague à ce sujet. J’ai dit: « Si je ressemble à une vieille femme, nous ne le donnerons pas. » Après quelques fois, je n’arrêtais pas de dire: «Ce n’est pas bon». Alors je me suis entraîné et entraîné, j’ai pris quelques leçons, et soudain, à la troisième prise, c’était là, et ma voix semble vraiment jeune »(2013)

«Votre voix change»

«Je pensais que mon précédent disque en 2004 [My Colouring Book] allait être mon dernier. Il n’est pas très courant que vous fassiez des enregistrements lorsque vous avez dépassé les 60 ans. Votre voix change, et votre corps, et vous n’avez pas la même énergie »(2013)

Sur sa vie moderne:

«Je vis dans une ferme et il y a un petit pont pour me rendre à Stockholm. J’y vis une vie normale avec mon carlin Bella et mon chiot Bruno. Je discute avec d’autres promeneurs de chiens, je fais du shopping et je vais au restaurant avec des amis »(2013)

‘J’étais si fatigué’

«Cela ne me dérange pas de signer des autographes tant qu’il n’y a pas de file d’attente. Peut-être ai-je été reclus pendant quelques années. J’étais tellement fatiguée une fois ABBA terminée et je voulais juste être calme et avec mes enfants. Je me suis marié, j’étais à ABBA, j’ai eu mes enfants, j’ai divorcé, le tout en dix ans. Je me demande comment j’ai réussi, mais j’étais jeune »(2013)

«Je ne suis qu’une suédoise normale qui passe du temps à promener son chien et à voir ses trois petits-enfants. J’ai aussi été écrit sur comme je suis très mystérieux. J’essaye à chaque fois d’expliquer que je suis tellement normal. Je ne suis pas Garbo »(2013)

Sur quels conseils, en tant que femme plus âgée, elle donnerait à son adolescence:

«J’avertirais Agnetha, 16 ans, qu’elle aura besoin d’endurance. Cette vie vous donne beaucoup, mais il en faut aussi. Vous ne pouvez jamais être malade. Même si vous avez de la fièvre, vous devez travailler. Nous n’avons eu que deux concerts annulés lors des tournées ABBA »(2013)

‘Tout le monde nous voulait’

«Je dirais à mon jeune moi que gagner le Concours Eurovision de la chanson avec ‘Waterloo’ en 1974 sera la chose la plus fantastique, mais cela posera aussi des problèmes. Ma fille n’avait qu’un an et quand nous avons eu cet énorme succès, tout le monde nous voulait. Ça faisait vraiment mal de la quitter, même si nous avions toujours de bonnes personnes qui s’occupaient d’elle. Lorsque mon fils est né en 1977, nous étions partout dans le monde »(2013)

Sur la technologie et la supercherie de studio dans la musique pop du 21e siècle:

«Nous n’avons pas besoin d’utiliser ça, non. Mais cela dépend du genre de chanteur que vous êtes. Quand il y a beaucoup de danse, c’est aussi agréable à regarder. Parfois, vous devez faire des apparitions en direct, et ensuite on peut entendre que ce ne sont pas de très bons chanteurs. Il y a beaucoup d’artistes que j’aime, et je pense qu’ils sont vraiment talentueux, et ce sont aussi de bons danseurs. J’ai toujours souhaité pouvoir combiner cela. Mais je ne me vois que comme un artiste d’enregistrement, et je pense que nous l’étions tout au plus à ABBA. Ce n’est pas très facile de nous regarder, mais de nous entendre, ça m’a beaucoup plu »(2013)

Sur l’idée d’un concert ABBA ou d’une réunion d’enregistrement, avant leur annonce 2018 qu’ils avaient enregistré de la nouvelle musique:

«Je pense que nous devons accepter que cela n’arrivera pas, car nous sommes trop vieux et chacun de nous a sa propre vie. Trop d’années se sont écoulées depuis que nous nous sommes arrêtés, et il n’y a vraiment aucun sens à nous remettre ensemble »(2013)

Sur ce qu’elle fait si elle conduit et entend une chanson ABBA à la radio:

«Je ne l’éteins pas. Il y avait, vraiment, quelques années où nous en avions assez de la musique ABBA. Frida et moi avons eu quelques années après notre arrêt quand nous ne l’avons jamais écouté. Mais ensuite, quelques années passent, donc c’est bon de l’écouter à nouveau »(2013)

