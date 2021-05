Agnetha Fältskog espionne les graphiques avec les yeux d’une femme

Moins de deux ans après son premier album en anglais Wrap Your Arms Around Me, ABBAde Agnetha Fältskog marchait à nouveau sur le chemin en solo. Le 4 mai 1985, après sa sortie en mars, elle est entrée dans les charts britanniques avec son deuxième album en anglais – et huitième au total – Yeux d’une femme, un record plein de contributions britanniques notables.

Écoutez Eyes Of A Woman en ce moment.

Le LP, enregistré dans les locaux habituels d’ABBA des Polar Studios à Stockholm, a été produit par 10ccEric Stewart et a débuté avec «One Way Love», une chanson écrite par le cerveau d’ELO Jeff Lynne qui est devenue un single du Top 40 en Allemagne. Eyes Of A Woman contenait également “The Angels Cry”, contribué par Moody Blues le chanteur Justin Hayward et «We Move As One», de John Wetton et Geoff Downes, les musiciens britanniques chevronnés qui avaient été ensemble dans les poids lourds du rock en Asie.

L’accent britannique sur l’album d’Agnetha a été encore renforcé par le duo britannique Jan Ince et Phil Palmer]«Click Track», «I Keep Turning Off Lights» de China Burton et «Just One Heart», écrit par Bob Noble avec le producteur de longue date de Judie Tzuke et son mari, Paul Muggleton.

Stewart lui-même avait deux droits d’auteur en solo sur l’album, «I Won’t Be Leaving You» et «Save Me (Why Don’t Ya)»; le producteur avait un crédit de co-écriture avec Fältskog elle-même sur son premier single «I Won’t Let You Go», qui est devenu un hit dans le Top 10 en Suède, en Belgique et en Pologne, et dans le Top 20 en Hollande. Le couple a également écrit la face B «You’re There», non incluse sur l’album original mais ajoutée en tant que piste bonus sur son remaster de 2005.

Eyes Of A Woman a été un succès substantiel en Suède, où il a atteint la deuxième place, et dans certains autres pays européens. Mais au Royaume-Uni, où Wrap Your Arms Around Me avait atteint le n ° 18, le suivi a fait ses débuts et a culminé au n ° 38.

Avec une sélection d’albums solo de Benny / Björn et Frida, Eyes Of A Woman a été réédité sur vinyle noir et en édition limitée rouge.

