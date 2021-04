Agoncillo prend les trois points contre Alberite (1-2)

25/04/2021 à 21:55 CEST

le Agoncillo joué et gagné 1-2 en tant que visiteur le match de dimanche dernier dans le Marin Saenz. le Alberite visaient à améliorer leur situation dans le tournoi après avoir subi une défaite 3-0 lors du match précédent contre les CD Comillas. Concernant l’équipe visiteuse, le Agoncillo a récolté un nul nul contre le Atlético River Ebro, ajoutant un point dans le dernier match joué dans la compétition et a eu une série de trois nuls consécutifs. Avec ce bon résultat, l’ensemble Agoncillano est quatrième, tandis que le Alberite il est neuvième à la fin du match.

Au cours de la première période, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de buts, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

En seconde période, l’équipe d’Agoncillano a marqué un but, profitant de l’occasion pour ouvrir le score avec un but de Ganzabal dans la minute 67. Cependant, le Alberite réagi et égalisé le concours grâce à un peu de Ivan Ochoa à la 71e minute. Cependant, l’équipe visiteuse a mis son équipe en avant avec un objectif de Edu Varea juste avant le coup de sifflet final, précisément à 85 ans, terminant ainsi le match avec un score de 1-2 sur le tableau de bord.

Dans le chapitre des changements, les acteurs du Alberite qui sont entrés dans le jeu étaient Javi, Marcos Gil, Garcia Oui Jadraque remplacer Zorrilla, De manière à, Javi Oui Zorzano, tandis que les changements dans le Agoncillo Ils étaient Andres Lopez, Isma, Dani Suarez, Atienza Oui Alvaro, qui est entré pour remplacer Jon Gomez Ibisate, Andoni, Jonan, Dani Suarez Oui Koldo Garcia.

L’arbitre a sanctionné treize joueurs avec un carton jaune, huit pour les locaux et cinq pour les visiteurs. De la part des habitants, la carte est allée à Les saints, Martinez, Cris Bellido, Marcos Gil, Javi, Ferdinand, Paul Oui Lopez Estefania et par les visiteurs de Koldo Garcia, Ruiz, Movellán, Isma Oui Edu Varea.

Avec ce résultat, le Alberite reste avec 15 points et le Agoncillo obtient 28 points après avoir remporté le duel.

Le lendemain, le Alberite jouera contre lui Vianés loin de chez soi et Agoncillo jouera son match contre lui Calasancio dans leur stade.

Fiche techniqueAlberite:Lage, Pablo, Lopez Estefania, Cris Bellido, Fernando, Zorzano (Jadraque, min.88), Martinez, Soto (Marcos Gil, min.58), Santos, Ivan Ochoa et Zorrilla (Javi, min.27)Agoncillo:Pastor, Ganzabal, Jon Gomez Ibisate (Andres Lopez, min.37), Movellán, Jonan (Dani Suárez, min.46), Ruben, Edu Varea, Andoni (Isma, min.46), Urko, Manero et Koldo García (Alvaro , min. 89)Stade:Marino Saenz AndolloButs:Ganzabal (0-1, min.67), Ivan Ochoa (1-1, min.71) et Edu Varea (1-2, min.85)