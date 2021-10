AGR de l’industrie des télécommunications en hausse de 5,7% à Rs 51 335 crore au cours du trimestre avril-juin

La hausse de l’AGR a été beaucoup plus élevée par rapport à l’année précédente avec un bond de 16,33 %. L’AGR de l’industrie des télécommunications s’élevait à Rs 44 128 crore au cours du trimestre d’avril à juin de l’année dernière.

Le revenu brut ajusté (AGR) de l’industrie des télécommunications a augmenté de 5,66% à Rs 51 335 crore pour la période du trimestre avril-juin, principalement grâce à l’augmentation des revenus mobiles de tous les opérateurs. Après un trimestre précédent en demi-teinte, l’AGR des services d’accès ou des services mobiles de tous les opérateurs télécoms – Bharti Airtel, Reliance Jio, Vodafone Idea et BSNL – a augmenté au cours de la période.

L’AGR de l’industrie des télécommunications au cours du trimestre précédent de janvier à mars 2021 s’élevait à Rs 48 587 crore.

La hausse de l’AGR a été beaucoup plus élevée par rapport à l’année précédente avec un bond de 16,33 %. L’AGR de l’industrie des télécommunications s’élevait à Rs 44 128 crore au cours du trimestre d’avril à juin de l’année dernière.

Selon les données partagées par l’Autorité de régulation des télécommunications de l’Inde (Trai), au cours du trimestre d’avril à juin, l’AGR pour les services d’accès a augmenté de manière séquentielle pour tous les opérateurs. Reliance Jio a vu un bond de 8,65% de ses services mobiles AGR à Rs 17 843,56 crore pour la période rapportée contre Rs 16 422,83 crore au cours de la période précédente de janvier à mars 2021.

L’AGR des services d’accès de Bharti Airtel a augmenté de 4,96 % à 13 696,06 crores de Rs contre 13 049,44 crores de Rs au trimestre précédent, tandis que celui de Vodafone Idea est passé de 6 152,25 crores de Rs à 6 238,18 crores. BSNL, géré par l’État, a également connu un bond de 6,82% de ses services d’accès AGR à 2 122,75 crores de Rs, contre 1 987,31 crores de Rs au trimestre précédent. Reliance Jio était le premier opérateur mobile en termes de revenus et d’abonnés, suivi de Bharti Airtel, Vodafone Idea et BSNL.

Pendant ce temps, les recettes des redevances des opérateurs télécoms ont augmenté de 3,13% séquentiellement pour atteindre 4 103 crores de Rs contre 3 979 crores de Rs au trimestre précédent, tandis que les frais d’utilisation du spectre ont augmenté de 6,84 % à 1 646 crores de Rs contre 1 540 crores de Rs au trimestre précédent.

Le revenu mensuel moyen par utilisateur (Arpu) des services mobiles est passé à Rs 104,66 par mois au cours du trimestre contre Rs 103,58 par mois au trimestre de mars 2021.

