AGR revient devant la Cour suprême: DoT, les opérateurs télécoms diffèrent dans le calcul des cotisations en suspens; cour suprême pour décider

Les trois opérateurs de télécommunications ont adressé une requête au tribunal suprême pour demander la modification de son ordonnance afin que le DoT puisse prendre en considération leurs observations concernant des erreurs arithmétiques dans les calculs concernant les cotisations AGR.

La question du paiement supplémentaire et du montant total dû par les opérateurs de télécommunications Bharti Airtel, Vodafone Idea et Tata Teleservices est de retour devant la Cour suprême, qui devra désormais se prononcer sur la question. L’année dernière en septembre, la Cour suprême avait ordonné aux entreprises de payer leurs cotisations sur une période de 10 ans, après avoir payé 10% des cotisations d’avance au 31 mars 2021. Par la suite, le cycle de paiement différé se déroulerait jusqu’en 2031 avec le montant de 10% à payer au plus tard le 31 mars de chaque année.

Cependant, aucune des trois entreprises n’a payé les 10% du montant dû le 31 mars 2021. Le raisonnement des entreprises est que tout ce qu’elles ont payé jusqu’à présent est supérieur à 10%, de sorte qu’elles n’étaient pas tenues de payer quoi que ce soit de plus par le Date limite du 31 mars. Par exemple, le montant total des cotisations de Bharti selon le département des télécommunications est de Rs 43 980 crore et avant la commande finale du SC, il avait payé Rs 18 004 crore. De même, les cotisations totales de Vodafone s’élevaient à Rs 58 254 crore et il avait payé Rs 7 854 crore. Dans le cas de Tata Teleservices, le montant total est de Rs 16 798 crore et il avait payé Rs 4 197 crore.

Cependant, l’interprétation de l’ordre par le DoT est différente. Il a déclaré que la cour suprême ne signifiait pas 10% du total des droits mais 10% du solde, de sorte que les opérateurs étaient tenus de débourser un montant supplémentaire. Maintenant que les entreprises n’ont pas payé de montant supplémentaire, le DoT déposera un rapport de situation au SC et attendra d’autres instructions. L’affaire ne s’arrête pas là, car il y a un autre point que les entreprises ont soulevé, que le SC avait accepté d’entendre mais n’a pas fixé de date pour l’instant.

Les trois opérateurs de télécommunications ont adressé une requête à la cour suprême pour demander la modification de son ordonnance afin que le DoT puisse prendre en considération leurs soumissions concernant des erreurs arithmétiques dans les calculs concernant les cotisations AGR. Par exemple, Vodafone Idea dans sa pétition a déclaré que les calculs effectués par le DoT comportaient des erreurs telles que le double comptage, ne pas tenir compte des paiements déjà effectués, ne pas ajuster les paiements d’interconnexion, etc. un montant de Rs 5 932 crore de montant principal, ce qui aurait un impact global de plus de quatre fois sur le montant total du principal en raison de l’imposition d’intérêts, de pénalités et d’intérêts sur les pénalités.

La société a clairement indiqué dans sa pétition qu’elle ne sollicitait aucune réévaluation des calculs, ce que l’ordonnance SC a interdit, ni ne soulevait de litige, mais ne cherchait que la correction de ces erreurs arithmétiques. La pétition de Bharti Airtel, qui a été déposée devant Vodafone Idea, est également fondée sur des motifs similaires. «Il y a un certain nombre d’erreurs arithmétiques apparentes dans les demandes du DoT, telles que des duplications dans l’ajout de revenus, des erreurs d’omission et des erreurs de commission, qui n’ont rien à voir avec l’inclusion ou l’exclusion d’un chef de revenu particulier (en prenant les chefs de revenu comme définitif selon le jugement AGR du 24 octobre 2019) », a déclaré Bharti.

Tata Teleservices a également déposé une pétition pour des motifs similaires. Bien qu’en février la semaine dernière, le SC ait accepté d’entendre les pétitions, il n’a jusqu’à présent pas donné de date. Les responsables du DoT et les dirigeants de l’industrie estiment que tant les problèmes, qu’ils doivent payer 10% du montant total comme premier versement ou le montant du solde, et la rectification des erreurs arithmétiques, peuvent être clarifiés et pris en compte lorsque la question sera examinée.

