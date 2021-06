Agrégateur DEX, 0x (ZRX), s’étend au polygone de solution de mise à l’échelle multichaîne (MATIC)

La finance décentralisée (DeFi) semble se développer de jour en jour, avec d’importants partenariats en cours dans le sous-secteur.

Les dernières nouvelles proviennent de Polygon, une “chaîne de validation” de la blockchain Ethereum.

0x lance la version de l’API DEX sur Polygon

Dans un article Medium, la solution de mise à l’échelle Ethereum Polygon a annoncé l’intégration de l’agrégateur de liquidités d’échange décentralisé (DEX) 0x.

Le protocole de chiffrement, qui facilite l’échange de jetons P2P sur le réseau Ethereum, permettra aux développeurs d’exploiter la liquidité DEX de manière rapide, fiable et facile à utiliser. Tout cela se ferait sur une seule interface grâce à son interface de programmation d’applications (API).

L’équipe de développement 0x a déclaré que les développeurs pourront désormais créer instantanément avec la documentation de l’API 0x open source sur le réseau Polygon.

Suite à son rôle établi de pont de liquidité pour le réseau Ethereum, 0x (ZRX) permettra aux développeurs et aux constructeurs d’accéder aux canaux de liquidité DeFi tels que QuickSwap, SushiSwap, Dfyn, Curve, Dodo, mStable et ComethSwap.

Faisant valoir l’efficacité de son intégration d’API sur Ethereum et Binance Smart Chain, 0x a déclaré qu’il avait facilité plus de 1,5 million de transactions de près de 300000 commerçants uniques pour une valeur estimée à 27 milliards de dollars.

Pour cette raison, son partenariat avec Polygon (anciennement Matic Network) vise à intégrer davantage d’utilisateurs dans le monde de la cryptographie, avec un million d’utilisateurs qui rejoindront l’écosystème des développeurs de Polygon dans l’année.

0x indique que son interface API prendrait également en charge les demandes de devis (RFQ) et les carnets de commandes ouverts dans sa prochaine itération.

Polygon continue de prospérer dans l’incertitude du marché

Le réseau Polygon a été un succès décisif dans le réseau Ethereum. Le «scaler» Ethereum a continué de croître alors même que le marché plus large de la cryptographie a du mal à fonctionner et que de plus en plus de protocoles DeFi sortent du marché.

Polygon est l’une des solutions de mise à l’échelle Ethereum les plus performantes et fournit une plate-forme facile à utiliser pour la mise à l’échelle et le développement d’infrastructures Ethereum tout en tirant parti du protocole de sécurité de la blockchain parent.

Son kit de développement logiciel (SDK), lancé le mois dernier, permet aux développeurs de créer et de connecter des chaînes sécurisées telles que Plasma, Optimistic Rollups, zkRollups et Validium. Il prend également en charge les chaînes autonomes telles que Polygon POS, qui se nourrit de flexibilité et d’indépendance.

La plate-forme conviviale et rentable de Polygon l’a vue devenir l’espace de facto pour les traders qui souhaitent effectuer des transactions sur le réseau Ethereum.

Selon le facilitateur DeFi, le réseau Polygon a traité près de trois fois plus de transactions que le réseau Ethereum au cours des trois derniers mois. Cela lui a permis de réaliser plus de 121 millions de transactions, avec une communauté en plein essor d’un million d’utilisateurs uniques et plus de 350 applications décentralisées (Dapps) se développant dans Polygon.

Les principaux protocoles DeFi Aave, Augur et RenVM ont également migré leurs services vers le réseau Polygon.

Le jeton Polygon (MATIC) s’est également très bien comporté après s’être opposé à la tendance générale du marché à la mi-mai. Il occupe actuellement la 15e position avec une capitalisation boursière de plus de 11 milliards de dollars et un prix de 1,85 $, affichant une augmentation de 8% la semaine dernière.

