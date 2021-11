Agressé sexuellement votre ex enceinte… pour avoir porté un t-shirt pour homme !

04/11/21 à 11:24 CET

.

Ce jeudi 4 novembre, le tribunal provincial de Valladolid a prononcé une peine de neuf ans et dix mois de prison pour un homme agression sexuelle à son ex-partenaire qui était enceinte, après « devenir jaloux « quand il a vu qu’il portait un t-shirt pour homme.

Les faits avérés se sont produits le 22 janvier lorsque l’homme a insisté pour voir la femme puisque le bébé qu’elle attendait était le sien. Une fois à la maison, à l’aube, il l’a agressée sexuellement après l’avoir vue porter un t-shirt pour homme et vous reprocher d’avoir eu des relations avec une autre personne, ce qu’elle a nié.

Tous ces événements se sont produits « dans un climat de peur de la part de la victime, compte tenu de l’attitude de domination que l’accusé avait adoptée à son égard en tentant de lui imposer que, bien qu’ils ne soient plus ensemble, elle n’avait pas de relations sexuelles avec d’autres hommes », précise la sentence.

Le jugement précise que « ce qui s’est passé, c’est que l’accusé, dans une attitude de domination sur les femmes Avec qui à cette époque il n’avait plus de relation sentimentale, il a voulu lui imposer qu’il n’était pas avec d’autres hommes, et qu’il n’avait pas de relations sexuelles, ce qui montre clairement un comportement sexiste ».

Après ce qui s’est passé, la femme a envoyé un message via son portable à un ami, et après avoir tenté en vain de la contacter, elle a appelé le 112 pour vérifier si quelque chose lui était arrivé, ce qui a conduit à l’enquête sur les faits. .

Au procès, la femme a nié un autre deuxième épisode de violences qu’il avait initialement signalées, « peut-être à cause de sa peur de l’accusé (qui était présent dans la salle d’audience) ou parce qu’il ne voulait pas aggraver davantage la situation concernant qui est apparemment le père de son fils », ce qui a conduit à Bureau du procureur de retirer l’accusation pour le crime de mauvais traitements au travail.

Il a été condamné pour les deux autres crimes, l’un d’agression sexuelle avec pénétration, avec aggravation de parenté et de genre, puni de neuf ans de prison et de l’interdiction d’approcher la femme à moins de 500 mètres et de communiquer avec elle pendant douze ans ; et un autre de menaces, avec dix mois de prison depuis la circonstance aggravante de récidive.