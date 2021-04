Agression contre Sterling Brown dans un club de strip-tease: “Il pourrait mourir”

Une fois de plus, une altercation extra-sportive met le joueur de la NBA Sterling Brown à l’honneur. Quand il était dans les Bucks, il a été maltraité par la police dans un parking et maintenant, en tant que membre des Rockets, a reçu une raclée devant un club de strip-tease de la ville de Miami, où son équipe a passé la nuit d’un match à l’autre. Le joueur est resté dans la municipalité de l’état de Floride pour se rétablir et en raison du risque de formation d’un caillot de sang qui compliquerait un vol de retour vers Houston., qui parle de la gravité dans laquelle la base-escorte a été submergée.

Les Rockets sont silencieux. Ils n’ont publié une déclaration que lundi. “Hier soir, Sterling Brown a été victime d’une agression. Il n’avait aucune connaissance ni aucune relation avec les assaillants. Il a subi des coupures au visage, mais se rétablira complètement. Sterling n’allait pas jouer parce qu’il avait déjà eu une blessure au genou. “ont-ils dit dans les seuls mots exprimés à ce sujet. Et que la nomination n’était pas seulement de notoriété publique dans l’équipe, mais aussi de participation.

Un groupe de joueurs des Rockets est allé faire la fête, même si c’est Sterling Brown qui a eu le pire. L’autre joueur connu pour avoir été là était Kevin Porter, qui a reçu son amende de 50000 dollars pour avoir violé le protocole du coronavirus. et il sera absent pour quelques matchs jusqu’à ce qu’il obtienne le feu vert des services médicaux. Mais la présence de Porter, l’un des seuls restants au moment de l’attaque, a contribué à empêcher l’état de Brown de se détériorer davantage.

Shams Charania et Kelly Iko ont donné des détails importants dans ..

Les Rockets sont venus à Miami après avoir joué à Orlando. La franchise a choisi un emplacement stratégique: Pignons de corail. Plutôt que dans le centre de la ville, pour dissuader les joueurs d’une soirée qui semblait juteuse. Mais un groupe de joueurs, environ cinq, est allé dans un club de strip-tease appelé Piège à fous. Certains quittaient la chambre tôt, mais il y en avait deux qui sont restés plus tard avec Sterling Brown. Lorsqu’il est parti et est retourné à l’hôtel, il n’avait pas le bon véhicule. Dans la camionnette dans laquelle il est monté, il a commencé à se disputer avec les occupants, qui ont choisi de le battre. L’un l’a frappé à la tête avec une bouteille en verre et un autre l’a frappé à la nuque. Entre le fait qu’il ne se souvenait pas beaucoup et qu’il ne voulait pas fournir d’informations aux policiers qui ont recueilli sa déposition, le rapport est quelque peu incomplet. Kevin Porter a dû se mettre en travers pour effrayer les émeutiers et rester avec Brown, qui a dû être précipité vers le Jackson Memorial Hospital.

“S’il n’avait pas été aussi fort et dur physiquement, il n’aurait pas pu sortir de cette situation et être mort”, explique une source proche de lui.

Brown a été isolé dans un boîte prioritaire de l’urgence de l’hôpital et effectué plusieurs ajustements avec des agrafes pour couper le saignement du visage qu’il souffrait. La quantité de du sang La perte était ce qui inquiétait le plus les médecins, d’où la possibilité de caillots.

La Ligue est Fais des recherches cette événement étrange de la main des Houston Rockets, qui ont en revanche demandé aux joueurs de ne pas en parler publiquement incident jusqu’à ce que plus ait été collecté informations et le sujet peut être abordé avec une perspective fidèle au réel.