Agression d’un médecin de l’Assam : CM Himanta promet justice, 24 accusés arrêtés en 24 heures

Plus tôt, un groupe de personnes avait agressé un médecin dans un hôpital du district de Hojai dans l’Assam à la suite du décès hier d’un patient de Covid-19.

Le ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma, a informé aujourd’hui que 24 accusés impliqués dans l’attaque barbare contre un médecin de l’État ont été arrêtés et que l’acte d’accusation sera déposé au plus tôt dans l’affaire. Sarma a déclaré qu’il surveillait personnellement cette enquête et a promis que justice sera rendue. Il a déclaré que les coupables ont été identifiés comme étant Md. Kamaruddin, Md. Jainal uddin, Rehanuddin, Saidul Alam, Rahim uddin, Rajul Islam, Tayebur Rahman, Sahil Islam, Rahimuddin, Abdul Kalam, Nurzul Islam, Abdul Gumi, Dilwar Hussain, Abdul Hussain , Anuwar, Nasirrudin, Alimuddin, Jamil Ahmad, Sarifuddin, Safiquddin, Matibur Rahman et Miss Misba Begum. Le CM avait déclaré qu’une telle attaque contre les médecins ne serait pas tolérée.

24 coupables impliqués dans cette attaque barbare ont été arrêtés et l’acte d’accusation sera déposé au plus tôt. Je surveille personnellement cette enquête et je promets que justice sera rendue. https://t.co/CVgRaEW0di – Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) 2 juin 2021

Plus tôt, un groupe de personnes avait agressé un médecin dans un hôpital du district de Hojai dans l’Assam à la suite du décès hier d’un patient de Covid-19. Le surintendant de la police de Hojai, Barun Purkayastha, a déclaré qu’un patient Covid-19 gravement malade avait succombé à la maladie au centre de soins Udali Covid. Peu de temps après que le patient a été déclaré mort, les proches et un groupe de personnes connues de la victime sont arrivés là-bas et ont commencé à frapper le médecin, a-t-il déclaré.

Le docteur Seuj Kumar Senapati a déclaré que le préposé au patient l’avait informé que le patient n’avait pas uriné depuis le matin. Senapati a déclaré qu’il avait trouvé le patient mort lors de son contrôle. « Ses proches ont commencé à me maltraiter et à me battre », a-t-il déclaré.

Une vidéo de l’attaque qui est devenue virale sur les réseaux sociaux a montré que le médecin était agressé par un groupe de personnes, dont des femmes.

CM Sarma avait demandé au DGP spécial (Loi et ordre) Gyanendra Pratap Singh de veiller à ce que les coupables soient traduits en justice.

Le député du Congrès local Pradyut Bordoloi a déclaré : « L’agression d’un médecin à Udali est inacceptable. Je me suis fermement engagé auprès de l’administration du district à prendre des mesures rapides et à traduire les coupables en justice. »

