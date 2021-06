Agri push : modeste hausse dans les MSP de Kharif pour freiner l’inflation

Déjà, la banque centrale a signalé la semaine dernière la trajectoire ascendante des prix internationaux des matières premières, en particulier du brut. Avec les coûts logistiques, les prix élevés des matières premières posent des risques à la hausse pour les perspectives d’inflation, a-t-il déclaré.

Le Cabinet a annoncé mercredi une modeste augmentation en glissement annuel de 1 à 7% des prix de référence de plus d’une douzaine de cultures semées en été pour l’année commençant en juillet.

Cette décision reflète l’intention du gouvernement de maîtriser les pressions inflationnistes à un moment où il a besoin que le comité de politique monétaire maintienne longtemps sa position accommodante pour stimuler la croissance au lendemain de la pandémie.

La modeste augmentation va probablement bouleverser les agriculteurs, dont beaucoup (en particulier du Pendjab et de l’Haryana) protestent contre les nouvelles lois agricoles du Centre depuis plus de six mois maintenant. Mais le ministre de l’Agriculture Narendra Singh Tomar a souligné que les MSP de toutes les cultures Kharif sont toujours au moins 50% plus élevés que leurs coûts payés complets (A2+FL). En 2018, année au cours de laquelle la norme liée aux coûts a été introduite avant les dernières élections générales pour garantir que les agriculteurs obtiennent 50 % de plus que les coûts payés, les augmentations ont été plus spectaculaires – de l’ordre de 50 à 97 %.

Tomar a déclaré qu’avec la dernière augmentation, les rendements attendus des agriculteurs par rapport à leur coût devraient être les plus élevés dans le cas du bajra (85 %), suivi de l’urad (65 %) et du tur (62 %).

Alors que toute augmentation des prix de soutien peut potentiellement gonfler la subvention alimentaire du gouvernement, à l’exception de quelques cultures (principalement des céréales), le mécanisme d’approvisionnement est encore loin d’être robuste. Néanmoins, au cours des années d’approvisionnement exceptionnel, les MSP élevés ont tendance à ébranler le fisc. Les analystes se sont souvent opposés à une hausse déraisonnable des MSP, soulignant son impact à la fois sur l’alimentation et sur l’inflation globale.

Le gouvernement a maintenant augmenté le prix du paddy (variété commune) de 3,9% sur un an à 1 940 Rs le quintal en 2021-22, le jowar (hybride) de 4,5% à 2 738 Rs, le maïs de 1,1% à 1 870 Rs, le moong de 1,1 % à 7 275 Rs, le tur et l’urad de 5 % chacun à 6 300 Rs, l’arachide de 5,2 % à 5 550 Rs, le soja (jaune) de 1,8 % à 3 950 Rs et le coton (moyenne de base) de 3,8 % à 5 726 Rs. L’augmentation la plus élevée a été pour le sésame—7% à Rs 7 307 par quintal.

Bien que l’inflation des prix de détail ait diminué à 4,29 % en avril contre 5,52 % le mois précédent, l’inflation des prix de gros (WPI) a atteint 10,49 %, le plus élevé de la série actuelle 2011-12. Les analystes s’attendent à ce que l’inflation du WPI augmente encore pour atteindre environ 13 à 13,5% en mai. Toute poussée soutenue de l’inflation du WPI pourrait se répercuter sur le niveau de détail, ont averti certains d’entre eux.

Malgré les protestations des agriculteurs, les achats de céréales du Centre n’ont fait qu’augmenter. Il a acheté un record de 81,3 millions de tonnes de riz auprès des agriculteurs jusqu’à présent au cours de la campagne de commercialisation 2020/21, en hausse de plus de 10 % par rapport à l’année précédente, a déclaré Tomar. De même, le gouvernement a acheté 41,7 millions de tonnes de blé jusqu’à présent, 12% de plus qu’un an auparavant, a-t-il ajouté. Autant que Rs 1 53,515 crore ont été transférés aux agriculteurs pour les achats de riz et Rs 82 347 crore pour l’achat de blé, a déclaré le ministre.

Comme indiqué par FE plus tôt, le pays est sur le point de déclarer un achat record de blé au MSP pour la prochaine saison de rabi. Et les deux tiers des paiements ont été versés aux agriculteurs du Pendjab et de l’Haryana, les deux États qui sont à l’avant-garde de l’agitation contre les nouvelles lois agricoles.

