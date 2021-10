AGRI Stock : l’accord qui fait doubler AgriFORCE aujourd’hui

Aujourd’hui, AgriFORCE (NASDAQ :AGRI) est l’un des grands gagnants du marché. Les actions d’AGRI se sont appréciées de plus de 60% au moment de la rédaction. De plus, ce mouvement est venu sur un volume extrêmement important. Plus de 250 millions d’actions ont été échangées au moment de la rédaction. Cela se compare à un volume quotidien moyen d’environ 600 000 actions.

Source : Shutterstock

Bien sûr, ce genre de mouvement haussier à haut volume indique une grande nouvelle pour cette entreprise. En effet, à un moment donné aujourd’hui, le stock d’AGRI avait plus que doublé.

Une entreprise AgTech clé axée sur la propriété intellectuelle qui n’est devenue publique que récemment en juillet, AgriFORCE est une entreprise qui passe sous le radar. Un jeu AgTech canadien avec une capitalisation boursière actuellement d’environ 50 millions de dollars, il s’agit d’un titre qui n’a tout simplement pas été sur le radar de la plupart des investisseurs. Assez juste.

Cependant, aujourd’hui, la société a fait une grande annonce. Plongeons-nous dans ce qui motive l’action des prix de l’action AGRI aujourd’hui.

Le stock d’AGRI en hausse sur les plans d’expansion européens

Aujourd’hui, AgriFORCE a annoncé que la société avait conclu une lettre d’intention contraignante pour acquérir une société de conseil européenne. Cet accord donne accès au marché européen. En particulier, l’accent mis par l’entreprise cible d’AgriFORCE sur « l’optimisation agricole, l’innovation, les solutions et l’expertise opérationnelle dans les secteurs de l’agriculture et de l’horticulture et de l’agriculture à environnement contrôlé (ACE) » est quelque chose qui s’aligne bien avec le modèle d’affaires d’AgriFORCE.

Les investisseurs semblent apprécier les détails de cette transaction. La société acquise fournira 3 millions de dollars d’EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) et des revenus de 28 millions de dollars à une entreprise avec une capitalisation boursière d’environ 50 millions de dollars. Pour les investisseurs axés sur la valeur, cela donne à l’action AGRI l’apparence d’une bonne affaire.

La société semble payer environ 29 millions de dollars pour cet accord. En d’autres termes, la valeur nominale avec le flux de revenus de l’entreprise acquise. Encore une fois, pour les investisseurs axés sur la valeur, il y a beaucoup à aimer avec les premiers détails fournis par le communiqué de presse de la société.

AgriFORCE croit qu’un certain nombre de synergies sont possibles à la suite de cette entente. Le temps nous le dira. Cependant, pour l’instant, les investisseurs semblent apprécier la direction prise par AgriFORCE.

