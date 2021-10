Raveen Thukral a déclaré que Channi « induisait en erreur » les agriculteurs avec une affirmation qui semblait indiquer seulement qu’il parlait avec les agriculteurs et non avec le précédent ministre en chef.

L’ancien ministre en chef du Pendjab Amarinder Singh, qui ne s’était pas prononcé contre son successeur Charanjit Singh Channi jusqu’à présent, l’a accusé samedi d’avoir trompé les agriculteurs de l’État avec de « fausses promesses ».

Répondant à un tweet de Channi sur sa rencontre avec les agriculteurs sur les lois agricoles litigieuses, l’ancien CM a souligné que les discussions avec les agriculteurs n’étaient pas nouvelles, qu’elles avaient été régulières lorsqu’il dirigeait le gouvernement du Pendjab.

« Aujourd’hui, j’ai parlé avec le leader du syndicat kisan Balbir Singh Rajewal ji et j’ai discuté des trois lois agricoles qui nous sont imposées par le gouvernement indien (gouvernement indien) », a déclaré Channi dans un tweet vidéo samedi.

Dans une réponse ferme, le porte-parole de Singh, Raveen Thukral, a déclaré que Channi « induisait en erreur » les agriculteurs avec l’affirmation qui semblait indiquer seulement qu’il parlait avec les agriculteurs et non avec l’ancien ministre en chef.

« Mon gouvernement a fait tout cela, Charanjit Singh Channi. Nous avons parlé aux dirigeants des agriculteurs des lois agricoles et avons également adopté nos propres lois d’amendement à l’assemblée. Mais le gouverneur est assis sur eux et il siégera sur toutes les nouvelles lois. S’il vous plaît, ne trompez pas les agriculteurs avec de fausses promesses », a déclaré Thukral, citant Amarinder Singh.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.