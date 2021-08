Agriculture au Pays de Galles: des agriculteurs furieux organisent une manifestation alors qu’ils risquent d’être évincés | Royaume-Uni | Nouvelles

Une famille d’agriculteurs de la vallée de Glamorgan est menacée d’expulsion après avoir travaillé pendant plus de 85 ans pour faire place à un parc industriel. La famille de Gethin et Mair Jenkins est la troisième génération à avoir vécu et travaillé à Model Farm près de l’aéroport de Cardiff à Rhoose, mais le géant financier Legal & General, propriétaire du terrain, a ordonné à la famille de partir. Gethin, 68 ans, est né et a grandi à la ferme.

Son fils Rhys a déclaré à Wales Online : “C’est dévastateur. Pour être honnête, cela a eu un réel effet sur papa.

“C’est horrible de voir ce que ça fait à tout le monde, mais surtout à papa. Il a passé à peu près tous les jours de sa vie dans cette ferme depuis qu’il est né jusqu’à ce jour. Voir ce qu’il vit n’est pas agréable du tout. Ce n’est pas faire du bien à sa santé, je le sais.”

Il a ajouté: “Papa a toujours eu l’ambition de me transmettre la ferme. Il a travaillé à tout construire dans cette ferme depuis son plus jeune âge.

“Quand son père est arrivé pour la première fois là-bas, il n’y avait pas de réservoirs d’eau, pas de clôtures, il n’y avait rien. Vous ne pouviez pas du tout avoir de bétail ici parce qu’il n’y avait pas d’approvisionnement en eau.

“C’est donc quelque chose qu’ils ont dû faire, c’est creuser chaque haie et installer des conduites d’eau et des réservoirs d’eau dans chaque champ pour pouvoir y mettre du bétail. Construire le sol et le conditionner et obtenir un bon sol, et ce n’est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain.

“Cela a pris 50, 60 ans au moins pour réussir et arriver au point où nous en sommes maintenant où nous sommes très productifs et le sol est en bon état.

“Comme je l’ai dit, je ne peux pas imaginer ce qu’il traverse.

“Il a versé tout son sang, sa sueur et ses larmes dans cette ferme et juste comme ça, il peut être emporté.”

Le groupe de campagne, Vale Communities Unite, a été créé pour sauver Model Farm a obtenu des milliers de soutiens pour collecter des fonds pour les frais juridiques et faire appel de la décision de Legal & General.

Gail Elizabeth, l’une des militantes, a déclaré à la publication: “Je ne pensais pas que cela irait aussi loin. Lorsque l’autorisation a été accordée, j’ai été horrifiée. Il y a une énorme opposition de la part des habitants, et plus de 1 000 habitants s’y sont opposés.

« Les agriculteurs nous ont soutenus de diverses manières pendant plusieurs années. Ils sont énormes dans la communauté et le sont depuis des années. La route principale de Rhoose, Porthkerry Road, a été inondée à plusieurs reprises, nous avons donc été piégés Et le fermier a pompé l’eau pour nous et a dégagé la route.

Un porte-parole de Legal and General a déclaré: « Faisant partie du plan de développement local du conseil depuis 2017, ce projet important a un rôle stratégique à jouer pour offrir des avantages économiques, sociaux et environnementaux plus larges, notamment la capacité d’accueillir plus de 3 000 emplois et de soutenir £ 94 millions de salaires chaque année.

« Une évaluation environnementale sous-tend les plans du site et la gestion et la mise en valeur des habitats naturels et de la faune sont une priorité clé.

« En outre, plus de la moitié du site – soit environ 67 terrains de football – sera remis au Porthkerry Country Park, étendant les installations de loisirs et de loisirs.

« L’examen des opportunités de développement d’autres sites alternatifs aurait été largement consulté dans le cadre du processus de plan local du conseil. Nous sympathisons avec le locataire, M. Jenkins, et continuerons de communiquer avec lui dans le cadre des prochaines étapes du processus de permettant la livraison de ce site et de ses avantages pour la communauté au sens large.”