AgroStar lève 70 millions de dollars dans le cadre d’un tour de table de série D

AgroStar a augmenté ses magasins de marque de 50 à plus de 1 000 magasins au cours des douze derniers mois. (Image représentative)

La start-up Agritech AgroStar a annoncé mardi une nouvelle collecte de fonds de série D d’une valeur de 70 millions de dollars auprès de l’investisseur de capital-investissement Evolvence, Schroders Capital, Hero Enterprise et l’institution britannique de financement du développement CDC. Le cycle a également vu la participation des investisseurs existants Aavishkaar Capital, Accel, Bertelsmann, Chiratae Ventures et Rabo Frontier Ventures.

Fondée par Sitanshu Sheth et Shardul Sheth, AgroStar exploite la technologie et les données pour résoudre les problèmes d’accès des agriculteurs à des intrants agricoles de bonne qualité et combler le fossé des connaissances dû aux pratiques agricoles traditionnelles. AgroStar est aujourd’hui l’un des plus grands réseaux numériques d’agriculteurs d’Inde au service de plus de cinq millions d’agriculteurs dans les États du Gujarat, du Rajasthan, du Maharashtra, du Madhya Pradesh et de l’Uttar Pradesh.

Le marché des intrants agricoles de 50 milliards de dollars est confronté à un manque de connaissances et d’accès à des produits de qualité, ce qui entraîne une faible productivité des cultures. AgroStar comble cette lacune et a construit une plate-forme de commerce multilingue axée sur le contenu pour les agriculteurs. AgroStar a déclaré qu’il assistait à une croissance rapide de sa plate-forme avec son application mobile franchissant le cap des 5 millions de téléchargements.

Les agriculteurs utilisent l’application AgroStar pour lire et regarder du contenu agronomique, publier des photos de leurs problèmes de culture pour obtenir des conseils, partager et commenter les publications d’autres agriculteurs, utiliser la recherche vocale pour rechercher des produits agricoles et effectuer des transactions sur la plate-forme.

« La plate-forme a vu sa consommation de contenu vidéo augmenter de 10 fois au cours de la dernière année. Notre plateforme est simple d’utilisation pour les agriculteurs indiens et leur apporte une réelle valeur ajoutée sur le terrain. Nous pensons que ce n’est que le début et prévoyons une accélération massive de l’adoption du numérique par plus de 140 millions d’agriculteurs indiens au cours des prochaines années », a déclaré Sitanshu Sheth, cofondateur et directeur de l’exploitation d’Agrostar dans un communiqué.

AgroStar a également étendu sa marque d’une plate-forme de commerce électronique axée sur le contenu, le conseil et les intrants agricoles à une plate-forme omnicanale avec le déploiement de magasins de marque AgroStar. Ces magasins situés au niveau des blocs dans plusieurs États tirent parti de l’attrait de la marque AgroStar et de l’approche axée sur le contenu et l’information pour servir ses agriculteurs avec des points de contact supplémentaires.

Commentant la récente ronde de financement, Shardul Sheth, co-fondateur et PDG d’Agrostar, a déclaré que la start-up cherchait à doubler sa stratégie omnicanal pour offrir une expérience transparente à ses agriculteurs à travers les points de contact numériques et physiques.

«Nous prévoyons d’utiliser le financement pour renforcer notre plate-forme technologique, embaucher des talents seniors, nous développer dans de nouvelles catégories, géographies et étendre à plus de 5 000 magasins de détail de marque AgroStar pour alimenter notre stratégie omnicanal. Nous étendrons également nos services pour fournir des ajouts de valeur significatifs aux liens du marché pour notre base d’agriculteurs importante et croissante et nous examinerons les opportunités d’acquisition dans ce domaine », a-t-il ajouté.

