Aguado annonce qu’il ne sera pas le candidat des C aux élections de Madrid et cède la place à Edmundo Bal

Ignacio Aguado prend du recul et il se retire de la course pour être candidat Citoyen (Cs) pour les élections 4-M dans la Communauté de Madrid. Il l’a communiqué lors d’une apparition publique qu’il a appelée de toute urgence en fin d’après-midi.

Celui qui jusqu’à la semaine dernière était vice-président et porte-parole du gouvernement régional de Madrid a annoncé que Ce sera Edmundo Bal, actuel porte-parole des Cs au Congrès des députés, qui apparaîtra aux primaires du parti élire le candidat à la présidence de la Communauté. Ce processus interne devrait avoir lieu dans les prochains jours.

Bal a accompagné Aguado lors de la comparution urgente qu’il a faite depuis le siège de Ciudadanos, dans la Calle Alcalá de Madrid. Aqueux avait annoncé cette semaine son intention d’apparaître dans les primaires de Cs, mais ce jeudi, il a annoncé qu’il s’éloignait, car il réclamait un secteur de la formation orange.

C’est Aguado lui-même, comme il l’a reconnu, qui a appelé Bal cette semaine pour lui proposer de prendre la direction du Cs Madrid. Comme il l’a avoué, il croit que c’est il est le meilleur candidat des Cs pour présider la Communauté de Madrid et c’est pourquoi il lui a demandé de se présenter aux primaires et ainsi de prendre du recul.

Bal a reconnu que ces derniers jours, de nombreuses personnes lui avaient demandé de se présenter aux primaires, mais qu’il avait donné une «évasion» jusqu’à ce qu’Aguado lui demande de le faire. « Quand une personne comme Ignacio Aguado vous demande d’être candidat parce que c’est ce qu’il y a de mieux pour les madrilènes, je ne peux que dire oui », a-t-il affirmé.

Juan Carlos Bermejo, le militant Cs quia annoncé sa participation aux primaires après le déclenchement anticipé des élections à MadridIl a déclaré il y a quelques jours que si Bal apparaissait aux primaires orange, il retirerait sa candidature. « Si Edmundo Bal prenait le pas de se présenter à la primaire de Madrid, je retirerais ma candidature et lui apporterais tout mon soutien. Si l’alternative est Aguado ou Garrido, je me battrai jusqu’au bout », a-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux. Ce jeudi, après l’annonce d’Aguado, il a déjà confirmé sa retraite.

Je suis content qu’Edmundo ait franchi le pas.

Je tiens parole. Je retire ma candidature. Vous avez tout mon soutien et ma confiance. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m’ont encouragé ces jours difficiles. Cela peut être la fin du début. 👊👍 https://t.co/scx0OGwkLK – Juan Carlos Bermejo (@jcbermejort) 18 mars 2021

« Mon parti va tout donner: montrer que les citoyens sont plus nécessaires que jamais », a assuré Aguado sur le prochain processus électoral, qu’il était ému quand il a remercié les conseillers de Cs dans l’exécutif de Madrid, l’équipe qui a travaillé avec lui ces dernières années et alors qu’il avait un souvenir pour sa famille et ses amis. « Pour moi, cela signifie fermer une étape, personnellement et politiquement, qui a été passionnante », a-t-il avoué.

Aguado a également dit au revoir avec un message au PP, son partenaire jusqu’à la semaine dernière, et au PSOE. « Merci de me rappeler chaque jour pourquoi je fais de la politique: pour combattre le nationalisme et votre façon de faire de la politique », a affirmé. Le politicien orange a affirmé qu’il continuerait à « servir » l’Espagne depuis l’Exécutif permanent des citoyens, dont il a commencé à participer cette semaine.

Au siège de Cs ils ont été présents lors de cette apparition certaines des positions les plus fiables d’Aguado lors de la dernière législature, comme Ángel Garrido, ministre des Transports; Juan Trinidad, président de l’Assemblée de Madrid; o César Zafra, porte-parole des Cs à la chambre régionale de Madrid.