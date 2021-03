Aguado critique les «très puissants» qui contrôlent les médias et modifient les sondages

L’ancien vice-président de la Communauté de Madrid et leader régional des citoyens, Ignacio Aguado, a déclaré ce dimanche que ceux qui « ils contrôlent les médias » et les «sondages alternatifs» sont «très puissants» mais ne peuvent jamais «vous empêcher de penser par vous-même».

Cela a été déclaré ce dimanche dans un tweet après une semaine troublée au cours de laquelle la présidente de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a dissous l’Assemblée de Madrid mercredi dernier pour convoquer des élections anticipées, et après cela a limogé les conseillers de Citizens qui faisaient partie de la coalition gouvernementale régionale, ainsi qu’Aguado en tant que vice-président.

Aguado a accusé le président de trahir l’accord gouvernemental, de vouloir convoquer des élections pendant plus d’un an, ainsi que de « induire en erreur » l’opinion publique pour lui faire croire qu’il avait convoqué des élections anticipées parce qu’il y avait une motion de censure en cours entre le PSOE et les Cs contre le PP.

Ce vendredi, du gouvernement de Murcie, il a été annoncé que trois députés des citoyens voterait contre la motion de censure organisé par son propre parti avec le PSOE.

De plus, ce dimanche, Fran Hervías a quitté Ciudadanos pour rejoindre le PP dans une tentative de « unifier le vote de centre-droit ».

«Ils contrôlent les médias, organisent et sortent des talk-shows, modifient les sondages pour conditionner l’humeur de l’opinion publique. Ils sont très puissants, cela ne fait aucun doute. Mais ils ne peuvent jamais vous priver de votre capacité à penser pour vous-même, pour être critique et libre. Allons-y citoyens », a-t-il écrit dans son compte sur le réseau social Twitter.