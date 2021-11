L’attaquant barcelonais Sergio Aguero se sent « calme » mais ne reviendra pas avant au moins trois mois après avoir été malade alors qu’il jouait contre Alaves ce week-end.

L’ancien tueur à gages de Manchester City, 33 ans, ne faisait que sa cinquième apparition pour les Catalans après avoir rejoint l’équipe cet été. Il a quitté l’Etihad après une décennie de service mais a été tenu à l’écart par une blessure au mollet. Cela s’est maintenant éclairci, mais il fait face à une longue période d’inaction.

L’international argentin a souffert de douleurs à la poitrine en première mi-temps au Camp Nou. Son rythme cardiaque aurait été élevé et il a été transporté à l’hôpital pour des tests cardiologiques.

Le Barça est actuellement sans manager après Le limogeage de Ronald Koeman. Et l’entraîneur par intérim Sergi Barjuan a révélé que le Sud-Américain est de bonne humeur.

« Je lui ai parlé et il est calme », ​​a-t-il déclaré. « Il est confiné dans sa chambre mais compte tenu de la situation, il est calme.

Il y a encore peu d’informations sur la cause de Aguero problème. Mais les géants de la Liga ne prennent aucun risque et surveilleront désormais de près le vétéran.

« Au cours des trois prochains mois, l’efficacité du traitement sera évaluée afin de déterminer son processus de récupération », indique un communiqué de Barcelone.

Marca rapporte que l’ancien as de l’Atletico Madrid passera au moins deux jours de plus à l’hôpital. Il subira d’autres tests de cardiologie et le club publiera une autre déclaration lorsque plus de détails seront connus.

L’absence d’Aguero ajoute aux malheurs du Barca

Barcelone a fait un début catastrophique pour sa campagne 2021-2022. Ils sont déjà effectivement hors de la course au titre après avoir glissé neuf points derrière la Real Sociedad.

Koeman en a déjà payé le prix, avec Xavi l’homme que Barca veut remplacer le Néerlandais. L’Espagnol est actuellement en charge d’Al Sadd et la formation qatarie a récemment profité de Twitter pour décrire leur position.

Ils ont tweeté: « En réponse à ce qui circule récemment, la direction d’Al Sadd réaffirme que Xavi a un contrat de deux ans avec le club et se concentre pleinement sur les prochains matchs de l’équipe, pour maintenir notre avance au sommet de la ligue et défendre le titre. »

Tous les grands clubs sont au-dessus du Barça au classement et il semble difficile de les dépasser tous pour un défi pour le titre. Ils affronteront le Dynamo Kiev en Ligue des champions mardi avant le déplacement de samedi au Celta Vigo.

