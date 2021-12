Agüero et d’autres footballeurs qui ont emporté des maladies cardiaques

16/12/2021 à 01:52 CET

pari

Le football est confronté à un problème qui s’aggrave ces derniers temps. Le coeur a mis un terme à la carrière de plusieurs footballeurs, se réclamant comme dernière illustre victime d’un https://apuestas.betfair.es/futbol/futbol-espanol/liga-santander/el-kun-aguero-resurreccion-o-jubilacion-220721-1018.html auquel les médecins se sont retirés avant que quelque chose de plus grave ne se produise. L’Argentin a pris sa retraite cette saison d’un match contre Alavés avec des douleurs à la poitrine et depuis lors, il n’a cessé de passer des tests pour déterminer enfin sa retraite à 33 ans.

Le Kun a été le dernier, mais récemment nous vivons tous avec la chute de Christian Eriksen au récent Championnat d’Europe. Le Danois a subi un arrêt cardiaque au milieu du match contre la Finlande et a eu la chance que les services médicaux interviennent immédiatement pour lui sauver la vie avec un défibrillateur. Le milieu de terrain de l’Inter a dû subir une opération cardiaque et ne devrait pas réapparaître sur le terrain après avoir installé un appareil de ce calibre dans son corps. Il n’a pas officiellement pris sa retraite à 29 ans, mais les règles et les risques que comporterait son apparition déconseillent son retour dans l’élite.

Il y a deux ans, toute l’Espagne était paralysée en apprenant que Iker Casillas a subi un infarctus aigu du myocarde lors d’un entraînement avec Porto. Le footballeur, qui avait alors 37 ans, a dû subir un cathétérisme en raison de l’obstruction de l’artère coronaire droite. L’ancien capitaine du Real Madrid et l’équipe espagnole ont passé des mois et des mois à se battre pour revenir sur le terrain sans succès. Aucun match hommage n’a pu être joué en raison du risque pour sa santé. Le cœur ne l’a pas prévenu et a stoppé dans son élan une course qui méritait une autre arrivée.

Au moins d’Iker, nous pouvions voir les meilleurs jours de sa carrière, de Rubén de la Red restera toujours ce doute. Le milieu de terrain a dû prendre sa retraite à seulement 23 ans après avoir subi une syncope lors d’un match de Copa del Rey entre le Real Madrid et la Real Unión de Irún en 2009. Celui qui avait été champion du championnat d’Europe avec l’Espagne l’année précédente est tombé effondré sur le terrain. et n’est pas retourné jouer au football professionnel. Il a lutté pendant deux saisons pour revenir, subissant même une biopsie qui l’a envoyé aux soins intensifs. Même par ceux-là, ils ne savaient pas ce qui lui arrivait au cœur, étant contraints de se retirer.

Ils ont pu dire qu’ils avaient survécu à une crise cardiaque en jouant au football, mais d’autres n’ont pas subi le même sort. Pour chaque fan espagnol, le nom vient à la tête de Antonio Puerta, qui a tragiquement perdu la vie en 2007 lors d’un match entre Séville et Getafe. Le côté s’est effondré et une tentative a été faite pour rejoindre, les tentatives des médecins pour le réanimer étant inutiles, mourant à seulement 22 ans. Un autre cas très notoire a été la mort de Marc-Vivien Foé en 2003. Le Camerounais s’est effondré au milieu du terrain, laissant une image qu’aucun fan n’a encore pu oublier.