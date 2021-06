Agüero s’est entraîné pour la première fois avec ses coéquipiers depuis son arrivée en équipe nationale… Jouera-t-il mardi ?

06/05/2021

Le à 23:19 CEST

Le ‘Kun Aguero accélère votre configuration et Il s’est entraîné pour la première fois avec ses coéquipiers de l’équipe nationale argentine depuis son arrivée dans le pays mardi dernier., après avoir signé son lien avec Barcelone.

Le footballeur a été vu en bonne forme et Lionel Scaloni est confiant qu’il sera disponible pour lui Le match de mardi contre la Colombie, à Barranquilla pour la huitième date des qualifications pour la Coupe du monde Qatar 2022.

Lionel Scaloni récupère ‘Kun’ Aguero et plusieurs autres joueurs pensant au match pour affronter ceux de Reinaldo Rueda. L’archer Franco Armani et le défenseur Gonzalo montiel sont en forme et se battront pour une place avec Emiliano Martínez et Juan Foyth , respectivement.

D’autre part, Nicolas Otamendi a déjà atteint la date de suspension et a une chance de partager avec Cuqui Romero (chiffre avant le Chili), ou avec Martinez Quarta. Au milieu du champ Rodrigo de Paul Oui Léandro Paredes ils sont fixes ; Oui Marcos Acuña, Gio Lo Celso et Lucas Ocampos ils se battent pour une place.

Bien que le « Kun » serait disponible pour jouer, l’équipe continuerait avec Lionel Messi, Lautaro Martínez et ngel Di Maria à l’avant.

Scaloni, cette semaine, a dit que “Je le vois (Messi) comme toujours, tel que nous le connaissons : joyeux, amusant et confortable. Il va bien, je dis toujours la même chose. Tout ce que nous voulons, c’est qu’il soit heureux de jouer au football. Ils se connaissent depuis toute une vie avec Agüero et comme pour l’équipe nationale c’est toujours mieux que les joueurs soient dans le même club car ils vont se connaître beaucoup plus. Ils sont amis et c’est toujours positif. Je ne sais pas ce qu’il adviendra de son avenir. Nous vous disons d’essayer d’être heureux à chaque entraînement et à chaque match car au final c’est ce qui compte.», a partagé le coach en conférence.