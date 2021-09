Águilas ajoute trois points à son casier contre Toledo (0-1)

12/09/2021 à 20:02 CEST

Les Aigles joué et gagné 0-1 en tant que visiteur le match de dimanche dernier au Saut à cheval municipal. Les Tolède a affronté le match avec l’intention de récupérer son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre le Melilla par un score de 1-0. Du côté de l’équipe visiteuse, le Aigles n’a pas passé les tables avec un score de 1-1 contre le Teinture royale. Avec ce bon résultat, l’ensemble aquilin est quatrième, tandis que le Tolède il est dix-septième à la fin du match.

Le match a débuté de manière favorable pour l’équipe visiteuse, qui a dégagé la lumière grâce à un but de Jovi & cacute; dans la minute 9. Avec ce 0-1 a terminé la première partie du match.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un score de 0-1.

Le technicien de la Tolède, Diego mérinos, a donné accès au champ à Dispersion et Cambil remplacement Chélé et Victor Andrés, tandis que de la part du Aigles, Molo remplacé Cellou, Juanjo, Carlos López, Uché et Pablo Serrano pour Jovi & cacute;, Abel Miller, Barrenetxea, Ramon Arcas et Chumbi.

L’arbitre a donné un carton jaune à Diego Diaz et Arturo Segado par l’équipe locale déjà Jovi & cacute; et Mounir par l’équipe aquiline.

Avec ce résultat, le Tolède se retrouve avec zéro point et le Aigles obtenir quatre points après avoir remporté le match.

Les équipes continueront à disputer leurs matchs suivants en deuxième division RFEF : le Tolède tentera de reprendre le chemin de la victoire lors de son prochain duel contre lui Teinture royale à la maison, tandis que le Aigles jouera à domicile contre lui Marchamalo.

Fiche techniqueTolède :Olmedo, Mario Gómez, Mamau, Gomis, Chele (Esparza, min.46), Arturo Segado, Víctor Andrés (Cambil, min.70), Bernardo, Diego Díaz, Rubén Moreno et MigueAigles :Buigues, Gaffoor, Uri, Mounir, Pérez, Ramón Arcas (Uche, min.88), Torres, Barrenetxea (Carlos López, min.77), Abel Molinero (Juanjo, min.77), Chumbi (Pablo Serrano, min.88 ) et Jovi & cacute; (Violoncelle, min.64)Stade:Saut à cheval municipalButs:Jovi & cacute; (0-1, min. 9)