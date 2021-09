Águilas ajoute trois points supplémentaires contre Marchamalo (2-0)

in

19/09/2021 à 21:02 CEST

Les Aigles a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-0 contre lui Marchamalo ce dimanche à Le Rubial. Les Aigles est arrivé avec l’intention de remporter une nouvelle victoire après avoir remporté une victoire 0-1 contre le Tolède. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Marchamalo n’a pas passé les tables avec un résultat de 0-0 contre le Melilla. Avec cette défaite, le Marchamalo a été placé en quinzième position à la fin du match, tandis que le Aigles est troisième.

La première partie du jeu a débuté de manière imbattable pour l’équipe aquiline, qui a lâché le lumineux grâce à un but de Cellou, terminant ainsi la première mi-temps sur un score de 1-0.

En deuxième période, la chance est venue pour l’équipe locale, qui a mis plus de terrain entre les deux grâce à un but de Mounir juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 93, terminant le match sur un score final de 2-0.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes au Marchamalo (Cacahuète et Jonatan abuin), alors que l’équipe locale n’en a vu aucun.

En ce moment, le Aigles il reste sept points et le Marchamalo avec un point.

Le lendemain de la compétition, le Aigles jouera contre lui Récréatif Grenade à la maison, tandis que le Marchamalo affrontera dans son fief contre les Teinture royale.

Fiche techniqueAigles :Buigues, Gaffoor, Uri, Mounir, Pérez, Ramón Arcas, Torres (Uche, min.88), Barrenetxea (Rober Núñez, min.77), Jovi & cacute; (Carlos López, min.77), Chumbi (Pablo Serrano, min.88) et CellouMarchamalo :Jonatan Abuin, Illana, Rafa, Abdramane, Adrian, Del Amo, Christian, Mani, Hernaiz, Carlos Braun et AlcaldeStade:Le RubialButs:Cellou (1-0, min. 42) et Mounir (2-0, min. 93)