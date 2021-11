Águilas Cibaeñas dit au revoir au Panaméen Allen Cordoba

Les Aguilas Cibaeñas ils ont viré le panaméen Allen Cordoue qui a été laissé au devoir avec l’arbre dans les premiers jeux de la LIDOM 2021.

Cordoba, qui a épuisé plus de 1 000 présences au bâton dans les ligues mineures avec différentes équipes, n’a pas pu contribuer beaucoup à l’offensive à la LIDOM 2021, malgré le fait que son gant ait été respecté.

L’intégration de certains joueurs d’élite tels que Danny Santana, Melky Cabrera et Zoilo Almonte complique le roster pour certains autres joueurs qui sont en banque et qui cherchent à se voir attribuer plus de jeux, cette fois, l’arrivée de Yairo Muñoz et Danny Santana se présentent pour le renvoi. Cordoue.

Ce qui a fini par tuer l’illusion des Águilas Cibaeñas avec Cordoue, c’est qu’il a touché 13-2 avec des coureurs en position de but, au total il a touché 156.

Aguilas a licencié le Panaméen Allen Córdoba, qui n’a pas pu frapper. Demain, Yairo Muñoz et Danny Santana font leurs débuts. – Rolando Fermín (@rollingfermin) 12 novembre 2021

