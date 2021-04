Águilas et Racing Murcia se partagent les points et font match nul 1-1

25/04/2021 à 22:07 CEST

le Aigles et le Courses a égalé un dans le match organisé ce dimanche à Le Rubial. le Aigles est arrivé avec l’intention de revenir sur la voie de la victoire après avoir subi une défaite 1-0 lors du match précédent contre Mar Menor. Du côté des visiteurs, le Racing Murcie a récolté une égalité à un contre le À. Pulpileño, ajoutant un point lors du dernier match organisé dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’équipe locale a été placée en première position, tandis que le Courses il est resté à la sixième place à la fin du match.

La première partie du duel a commencé de manière positive pour lui Aigles, qui en a profité pour ouvrir le score avec un objectif de Juanma à la 13e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe pachequero, qui a mis les tables grâce à un but de Drenthe à 63 minutes, terminant ainsi le match avec un score de 1-1 au tableau de bord.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur du Aigles a donné accès à Paco Miñarro, Miñarro, Uche Oui Benja pour Juanma, Juanma, Jimenez Oui Javi bolo, Pendant ce temps, il Courses a donné le feu vert à Faire du Prado, Joaquin Oui Carlos Alvarez pour Javi salero, Nico Oui Arches.

L’arbitre du match a montré six cartons jaunes. Des deux équipes, Paco Miñarro, Buigues Oui Pires de l’équipe locale et Ivan Saragosse, Christ Martin Oui Sergi Valls L’équipe visiteuse a été réservée avec un carton jaune.

Avec ce résultat, le Aigles il obtient 48 points et le Courses avec 42 points.

Le lendemain, l’équipe de Vicente Mir fera face à Carthagène B, Pendant ce temps, il Racing Murcie Esteban Becker sera mesuré contre lui Real Murcie B.

Fiche techniqueAigles:Buigues, Juanma (Paco Miñarro, min.50), Pires, Ramón Arcas, Juanjo, Barrenetxea, Juanma (Paco Miñarro, min.50), Óscar Oliva, Petravi & ccaron; ius, Jimenez (Uche, min.73) et Javi Bolo (Benja, min 81)Course de Murcie:Simón Ballester, Salazar, Luis Verdú, Monty, Fran Moreno, Arcas (Carlos Álvarez, min.87), Javi Salero (Do Prado, min.72), Iván Zaragoza, Drenthe, Nico (Joaquín, min.79) et Cristo MartínStade:Le RubialButs:Juanma (1-0, min.13) et Drenthe (1-1, min.63)