Águilas l’emporte au stade Cartagena B

05/02/2021 à 22:38 CEST

le Aigles joué et gagné 1-2 en tant que visiteur le match de dimanche dernier dans le Stade de Cartagonova. le Carthagène B Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre À. Pulpileño à la maison (0-1) et l’autre avant Real Murcie B dans leur stade (2-0). Pour sa part, Aigles a dû se contenter d’un match nul contre un contre le Racing Murcie. Avec ce bon résultat, l’ensemble aquilin est le premier, tandis que le Carthagène il est quatrième à la fin du match.

Le match a commencé de manière imbattable pour l’équipe locale, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de Nounours à la 26e minute, terminant la première mi-temps avec un score de 1-0.

La deuxième période a commencé positivement pour lui. Aigles, qui a égalisé le match avec un but de Miñarro quelques minutes après le début de la seconde mi-temps, plus précisément à la 48e minute. À nouveau, l’équipe aquiline a marqué, qui est revenue grâce à un double but de Miñarro à la 72e minute. Enfin, le duel s’est terminé par un 1-2 dans la lumière.

Le technicien de la Carthagène, Pepe Aguilar, a donné accès au champ à Moghli, Lillo, Adri Gomez Oui Lalo remplacer Kleander, Ripoll, Deiby Oui L’ours femelle, tandis que du côté du Aigles, Gaspar Campillo remplacé Miñarro, Benja, Paco Miñarro, Uche Oui Alex Pilas pour Edmundsson, Javi bolo, Barrenetxea, Petravi & ccaron; ius Oui Russet.

L’arbitre a sanctionné six joueurs avec un carton jaune, trois pour les locaux et trois pour les visiteurs. De la part des habitants, la carte est allée à Farru, Lalo Oui Neskens et par les visiteurs de Miñarro, Luismi Oui Oscar Oliva.

Avec ce résultat, le Carthagène reste avec 46 points et le Aigles il monte à 51 points.

Le prochain engagement de la deuxième phase de la troisième division pour le Carthagène B est contre lui Real Murcie B, Pendant ce temps, il Aigles fera face au Mar Menor.

Fiche techniqueCarthagène B:Sergio Díaz, Ripoll (Lillo, min 79), Farru, Pais, Laosa (Lalo, min 87), Martinez, Uri, Neskens, Deiby (Adri Gomez, min 79), Kleandro (Moghli, min 79) et NounoursAigles:Buigues, Luismi, Juanjo, Edmundsson (Miñarro, min.38), Ramón Arcas, Petravi & ccaron; ius (Uche, min.84), Juanma, Bermejo (Alex Pilas, min.89), Barrenetxea (Paco Miñarro, min. 84), Óscar Oliva et Javi Bolo (Benja, min.46)Stade:Stade de CartagonovaButs:Teddy (1-0, min.26), Miñarro (1-1, min.48) et Miñarro (1-2, min.72)