Agustin Mariani a tué Delfina Pan pour avoir refusé des avances : les flics

Un homme en Floride qui aurait été romantiquement « obsédé » par une collègue de travail qui a constamment repoussé ses avances a été arrêté la semaine dernière et accusé de l’avoir poignardée à mort avant de retourner le couteau contre lui-même. Les agents du service de police de Miami Beach ont pris Agustin L. Mariani en garde à vue et l’a inculpé de meurtre au deuxième degré pour avoir prétendument tué un homme de 28 ans Poêle Delfina, a rapporté le Miami Herald.

Mariani, barman, et Pan, graphiste et créateur de mode en herbe, travaillaient tous deux au Kansas Bar and Grill sur Lincoln Road à Miami Beach et seraient tous deux originaires d’Argentine.

Selon une copie du rapport d’arrestation obtenu par le Herald, la police a répondu le lundi 29 novembre à un appel au 911 concernant un coup de couteau dans un complexe d’appartements situé dans le bloc 7300 de l’avenue Harding vers 18 h 30. scène, les premiers intervenants auraient trouvé une Mariani ensanglantée allongée sur une casserole mourante juste devant la porte de son appartement. Les ambulanciers paramédicaux sur les lieux ont tenté des procédures de sauvetage et ont transporté Pan et Mariani à l’hôpital Jackson Memorial. Pan a été déclaré mort peu de temps après son arrivée, mais Mariani a survécu à ce que les autorités pensent être sa blessure auto-infligée.

Un voisin et témoin aurait déclaré aux enquêteurs que Mariani s’était rendu à l’appartement de Pan « sans y être invité et avait attendu la victime ». Lorsque Pan est arrivé à la maison, le voisin aurait déclaré que Mariani avait demandé à Pan s’ils pouvaient parler à l’intérieur de son appartement. Lorsque Pan a refusé, Mariani aurait « produit un couteau et, sans être provoqué, a commencé à poignarder la victime ».

Après avoir prétendument poignardé Pan à plusieurs reprises, le voisin a déclaré aux enquêteurs que Mariani avait « arraché » sa propre chemise et utilisé le même couteau pour se poignarder dans le haut de la poitrine.

Le Herald a rapporté que la scène du crime était « si horrible que la police qui a répondu s’est vu accorder du temps libre par le département pour récupérer ».

Le directeur général du Kansas Bar and Grill aurait déclaré aux enquêteurs que quelques heures avant le coup de couteau mortel, Pan avait quitté le travail plus tôt pour une raison inconnue. Elle était censée travailler jusqu’à 18h00. Mariani aurait été censée faire un double quart de travail se terminant à 23h30, mais le directeur a déclaré qu’il était inexplicablement parti peu de temps après le départ de Pan. Un couteau manquant dans le restaurant correspondrait à la description de l’arme que Mariani aurait utilisée pour tuer Pan.

Dans une interview avec Today in 24, l’un des collègues de Pan a déclaré que la victime avait mentionné qu’elle craignait Mariani après plusieurs rencontres maladroites avec l’homme.

« Elle avait peur que cela se produise », aurait déclaré l’amie, qui a souhaité rester anonyme, au média. «Il a travaillé avec nous, un garçon super étrange et personne ne savait rien de sa vie. Il est allé travailler et n’a dit bonjour à personne.

Le collègue aurait déclaré que le harcèlement avait commencé il y a environ trois mois, lorsque Mariani aurait commencé à professer son amour à Pan presque quotidiennement. Mais le collègue a déclaré que Pan n’avait jamais entraîné Mariani et avait toujours essayé d’être poli en le laissant tomber.

« Ils n’ont jamais rien eu, en plus, elle était gentille à cause de la peur qu’elle avait de lui », a-t-elle déclaré en ajoutant que Mariani « était obsédée par mon ami ».

Après sa sortie de l’hôpital, Mariani a été incarcérée. Selon les dossiers de la prison et du tribunal, l’accusé est détenu sans caution en lien avec la détention par l’Immigration and Customs Enforcement (ICE). Il est accusé de meurtre au deuxième degré avec une arme, selon les dossiers du tribunal.

