Agustín Mellado, manager de l’Espanyol lors de la saison 89/90, décède

06/04/2021 à 19:18 CEST

Alberto Teruel

Le RCD Espanyol a communiqué la nouvelle de la mort d’Agustín Mellado, manager du club bleu et blanc pendant la saison 89/90. Mellado a occupé ce poste à l’époque de Ferran Martorell, président par intérim qui a convoqué les premières élections de l’histoire du RCD Espanyol. Une fois leur relation avec le club terminée, ils ont tous deux promu la Fondation Ferran Martorell.

Sous le slogan «Faire de bons footballeurs et de meilleures personnes», la Fondation Ferran Martorell a été la première fondation de football en Espagne.. Créée de manière totalement altruiste – elle a toujours été gratuite – la fondation a été un succès absolu. Certains joueurs de première division comme Unai Vergara, Albert Luque, De Lucas ou Damià sont passés entre les mains de Mellado et Martorell, qu’ils ont définis comme des visionnaires et des références dans le développement du football de base.

Ens a deixat Agustín Mellado, directeur de @RCDEspanyol la saison 89/90 sous la présidence de Ferran Martorell. Exprimons nos condoléances à la famille et aux amis en ce moment difficile. Je me suis reposé à Pau. #RCDE pic.twitter.com/ZUERwGyohE – RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) 6 avril 2021

La mort de Mellado a eu un grand impact sur le football catalan, puisque son rôle de promoteur du football de base n’a pas été oublié. Les condoléances du RCD Espanyol ont été accompagnées de messages de l’UE Cornellà et du portail Web Futbol Català, ainsi que de ceux des jeunes footballeurs formés à la Fondation Ferrán Martorell.