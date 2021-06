Ah non! Kim Kardashian est à nouveau pointée du doigt pour appropriation culturelle par les hindous

Habituellement, Om est utilisé dans des contextes religieux comme symbole de la réalité et de la conscience. Dans de nombreux cas, il est utilisé avant et après les textes religieux et est chante lors des cérémonies hindoues, bouddhistes et jaïns. En voyant Kim avec les boucles d’oreilles, les hindous se souviennent que c’est plus qu’un simple accessoire, surtout si vous ne pratiquez pas le hindouisme.

« C’est le bon moment pour mentionner que Om est un symbole sacré pour les hindous et pas seulement un accessoire », a déclaré un utilisateur de Twitter.

(Twitter @sen_ria)

“Kim vient de sortir mon symbole religieux sans aucune idée de ce que cela signifie. Un comportement Kardashian classique. Sourd au ton comme toujours”, s’est plaint quelqu’un d’autre.