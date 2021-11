Ahmaud Arbery Avocat de la défense, nous ne voulons pas plus de pasteurs noirs devant les tribunaux

Lire du contenu vidéo

— Sharpton nous dit: « L’insensibilité arrogante de l’avocat Kevin Gough en demandant à un juge de m’interdire ou de m’interdire tout ministre de la famille de son choix souligne le mépris pour la valeur de la vie humaine perdue et le deuil d’une famille dans le besoin spirituel et communautaire Support. »

Il poursuit : « Je respecte l’avocat de la défense qui fait son travail mais cela va au-delà de défendre votre client, c’est insulter la famille de la victime. »

L’avocat de l’accusé William ‘Roddie’ Bryan dans le Ahmaud Arbery le procès s’est plaint au juge … les « pasteurs noirs » venant au tribunal et siégeant avec la famille est injuste.

Avocat Kevin Gough a exprimé son mécontentement en audience publique après le révérend. Al Sharpton s’est présenté pour s’asseoir avec la famille d’Arbery dans la salle d’audience.

Gough grogna : « Je n’ai rien personnellement contre M. Sharpton … mais si nous commençons un précédent où nous allons amener des membres de premier plan de la communauté afro-américaine dans la salle d’audience pour s’asseoir avec la famille pendant le procès en présence du jury, je pense que c’est intimidant et c’est une tentative de faire pression ou d’influencer consciemment ou inconsciemment le jury. »

Et, continue-t-il … » … si leur pasteur est Al Sharpton en ce moment, c’est bien, mais c’est tout. Nous ne voulons plus de pasteurs noirs qui viennent ici. Jesse Jackson, celui qui était ici plus tôt cette semaine assis avec la famille de la victime essayant d’influencer le jury dans cette affaire. »

L’avocat Ben Crump et moi raccompagnons Marcus Arbery, le père d’Ahmaud Arbery, dans la salle d’audience.#McMichaelBryanTrial#AhmaudArbery#JusticeForAhmaud pic.twitter.com/T3Pwhbxuax – Révérend Al Sharpton (@TheRevAl) 10 novembre 2021 @TheRevAl

BTW … Jesse Jackson n’a jamais été dans la salle d’audience. Il se réfère peut-être à l’avocat Ben Crump, qui était devant le tribunal plus tôt dans la semaine.

Le juge a été moins que réceptif, interrompant Gough et mettant fin à son argumentation, après que l’avocat ait fait référence au colonel Sanders.