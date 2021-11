Ahmaud Arbery et le dossier pour mettre fin aux arrestations de citoyens

Près de deux ans après qu’Ahmaud Arbery, un Noir de 25 ans, a été tué par balle dans une ville de la banlieue de Géorgie en faisant du jogging, les trois suspects blancs accusés du meurtre – Greg McMichael, son fils Travis McMichael et leur voisin, William « Roddie » Bryan – sont actuellement jugés. Ils font face à des accusations sur un total de neuf chefs d’accusation, y compris le meurtre avec malveillance, le meurtre criminel, les voies de fait graves et la séquestration.

Le meurtre d’Arbery en février 2020 a déclenché l’indignation nationale. Lorsqu’une vidéo que Bryan a enregistrée à partir de son véhicule alors qu’il suivait Arbery est devenue virale en ligne, les téléspectateurs l’ont qualifié de lynchage sans équivoque. La séquence graphique montre les McMichael, tous deux armés, poursuivant Arbery dans un camion après qu’il ait couru dans leur rue dans le quartier majoritairement blanc de Satilla Shores, près de Brunswick. Après une courte poursuite, les hommes coincent Arbery, et une confrontation entre Arbery et Travis McMichael s’ensuit. Au cours de la lutte, Arbery est touché à trois reprises, deux fois dans la poitrine, après quoi il s’effondre au sol. Il a fallu 74 jours après la mort d’Arbery pour que les hommes soient arrêtés et inculpés.

Les avocats de la défense soutiendront probablement que les actions des hommes étaient protégées par la loi géorgienne sur les arrestations par les citoyens, qui à l’époque autorisait une personne à détenir quelqu’un qui, selon eux, vient de commettre un crime. Les avocats peuvent prétendre que les hommes ont agi en état de légitime défense en tentant de procéder à une arrestation citoyenne légitime d’Arbery, qu’ils soupçonnaient de cambriolage.

La loi sur l’arrestation des citoyens obsolète et dangereuse de la Géorgie – une loi qui a été créée à une époque d’esclavage et qui a encouragé les citoyens à agir selon leurs pires préjugés – a depuis été abrogée. La loi a été remplacée par un projet de loi qui limite qui peut détenir des citoyens et quand (les propriétaires d’entreprise et les travailleurs qui voient quelqu’un voler à l’étalage ou manger et se précipiter, par exemple.) Mais la plupart des États ont toujours une version de ces lois dans les livres, et aussi longtemps au fur et à mesure qu’ils durent, les avocats disent qu’ils pourraient finalement avoir des conséquences tragiques.

L’ancien représentant de l’État de Géorgie, Bert Reeves, serre la main de Wanda Cooper Jones, la mère d’Ahmaud Arbery, au Georgia State Capitol à Atlanta le 10 mai 2021, le jour où le gouverneur de Géorgie Brian Kemp a signé un projet de loi abrogeant la loi sur l’arrestation des citoyens de l’État. Jeff Amy/AP

Les lois sur les arrestations par les citoyens sont omniprésentes, avec de vieilles racines

Le statut d’arrestation des citoyens de la Géorgie a ses origines à l’époque de la guerre civile. Adoptée en 1863, alors que l’esclavage était encore considéré comme légal par les Sudistes malgré la proclamation d’émancipation, la loi stipulait qu’un particulier pouvait « arrêter un délinquant si l’infraction est commise en sa présence ou à sa connaissance immédiate ».

« C’était une loi de capture d’esclaves pour les esclaves qui tentaient de fuir », a déclaré à Vox Joe Margulies, avocat et professeur de droit et de gouvernement à la Cornell Law School. « Cela a donné aux citoyens le pouvoir de les saisir. [The law] dérive d’un passé raciste.

Chaque État a une version de la loi sur l’arrestation d’un citoyen, bien qu’elle varie en fonction du type de crime et du fait que le citoyen doit être témoin direct du crime ou simplement être au courant de ce qui s’est passé. Dans de nombreux États, les lois ne sont pas claires sur la durée pendant laquelle un citoyen est autorisé à détenir quelqu’un, la cause probable nécessaire et la force pouvant être utilisée, a déclaré Ira P. Robbins, professeur de droit et de justice à l’American University et à la auteur d’un article sur les lois d’arrestation par les citoyens pour le Cornell Journal of Law and Public Policy. De nombreuses lois ne précisent pas non plus ce que signifie procéder à l’arrestation d’un citoyen ou détenir quelqu’un pendant qu’il procède à une arrestation.

Les lois, selon Robbins, remontent à l’Angleterre médiévale, où les citoyens aidaient le roi à maintenir l’ordre en faisant respecter les lois. La doctrine de common law de l’arrestation par les citoyens a été développée davantage au début du XIXe siècle, et de telles lois sont restées dans les livres alors même que les États ont mis en place des systèmes plus modernes d’application de la loi.

En Alabama, par exemple, un particulier peut procéder à l’arrestation d’un citoyen « lorsqu’un crime a été commis » – même s’il n’en a pas été témoin – et lorsqu’il a « des motifs raisonnables de croire que la personne arrêtée l’a commis ». La loi précise que l’arrestation peut être effectuée « n’importe quel jour et à tout moment », décrit les étapes à suivre pour une arrestation légale et donne aux citoyens la permission d’ouvrir des portes ou des fenêtres pour capturer l’auteur présumé.

La Californie autorise les arrestations de citoyens si le citoyen est témoin d’un auteur en train de commettre un délit, ou lorsqu’un crime « a effectivement été commis et qu’il a des motifs raisonnables de croire que la personne arrêtée l’a commis », selon le code pénal de l’État.

À New York, un citoyen peut arrêter une autre personne s’il pense que le suspect a commis un crime tel qu’un meurtre, un homicide involontaire coupable au premier degré ou un viol. Il énonce également les circonstances dans lesquelles la force physique mortelle peut être justifiée : lorsque le citoyen estime qu’il est nécessaire de se défendre ou de défendre un tiers contre la force physique au cours du crime. (Ils ne peuvent pas s’ils savent qu’ils « peuvent éviter la nécessité de le faire en se retirant. »)

« Je pensais que le tollé suscité par le meurtre d’Arbery conduirait d’autres États à revisiter leurs statues, mais il n’y a pas eu grand-chose [movement] », a déclaré Margulies. « Cela n’a certainement pas provoqué un réexamen en profondeur des lois sur les arrestations de citoyens. »

Les arrestations de citoyens peuvent très mal tourner

Le meurtre d’Arbery n’est pas le premier impliquant la loi géorgienne sur l’arrestation des citoyens. En 2019, Kenneth Herring, un homme noir de 62 ans, a été tué par Hannah Payne, une femme blanche de 21 ans, après avoir quitté les lieux d’un accident de voiture parce qu’il subissait une urgence diabétique. Payne a poursuivi Herring dans son véhicule et lui a ordonné de sortir de sa voiture. On ne sait pas ce qui s’est passé immédiatement après cela, mais Payne lui a tiré dessus et l’a tué. Elle a été inculpée de meurtre et de meurtre avec méchanceté, entre autres, et attend toujours son procès. Les critiques disent qu’elle a fait un profilage racial du hareng.

« Compte tenu de ce que nous savons des préjugés implicites et explicites, permettre aux gens de courir après quelqu’un et de le saisir sur la base de ce qu’ils pensent être un crime est une recette pour un nombre prévisible de cas comme celui-ci », a déclaré Margulies. « Avec l’association automatique entre la noirceur et le crime, voir un homme noir courir ou s’éloigner conduira à un nombre prévisible de cas de personnes concluant qu’il commet un crime. C’est le vrai problème.

En 2012, le bénévole de surveillance de quartier George Zimmerman, un homme hispanique métis, a abattu Trayvon Martin, 17 ans, en Floride, après avoir appelé le 911 et signalé « une personne suspecte » ; le répartiteur de police lui a ordonné de ne pas s’approcher de Martin. Zimmerman, qui a ensuite été acquitté d’homicide involontaire coupable au deuxième degré, a déclaré qu’il avait agi en état de légitime défense.

« Lorsque vous regardez ces cas, il s’agit de personnes essayant de protéger une zone – non pas de la protéger d’un crime, mais de la protéger de certains types de personnes », Rashawn Ray, professeur de sociologie à l’Université du Maryland et chercheur principal à la Brookings Institution, a déclaré Vox.

Les lois sur l’arrestation des citoyens peuvent également mal tourner à d’autres égards – comme en 2014, lorsqu’un homme en Virginie a fait irruption dans une salle de conférence de la faculté de droit de l’Université George Mason avec des menottes, du gaz poivré et un dispositif de type Taser afin d’exécuter l’arrestation d’un citoyen. d’un professeur qui, selon lui, avait contrôlé son esprit et l’avait harcelé sexuellement. En mai 2020, un homme de 22 ans en Arizona a été tué par balle après avoir été témoin d’un délit de fuite et a chassé cinq personnes qui se sont enfuies des lieux pour tenter de les arrêter.

Mais dans les cas comportant un élément racial, les lois font partie de la manière pernicieuse dont « lieu, espace et race » se croisent, a déclaré Ray.

Le procès Arbery prend également en compte la loi géorgienne sur le port ouvert (qui rend légal le port ouvert d’armes à feu dans l’État avec les permis appropriés) et la loi « tenir bon pied » (qui autorise le recours à la force meurtrière si une personne le croit raisonnablement est nécessaire pour éviter la mort ou des blessures corporelles graves).

Un manifestant tient une pancarte au palais de justice du comté de Glynn à Brunswick, en Géorgie, alors que la sélection du jury dans le procès de la mort par balle d’Ahmaud Arbery a commencé le 18 octobre 2021.Sean Rayford/.

« Nous entendrons probablement des avocats de la défense une série de sifflets pour chiens sur la protection des personnes dans cette communauté particulière contre les personnes qui ressemblent à Ahmaud Arbery », a déclaré Ray. «Avec des lois comme la doctrine du château, les gens croiront probablement que les bons Samaritains ont également le droit de défendre la propriété de leurs voisins et que les McMichael venaient à la défense des autres. La défense tentera d’indiquer aux jurés que [a burglary] aurait pu leur arriver.

Le juge du procès instruira le jury sur la loi sur l’arrestation par les citoyens telle qu’elle existait au moment du meurtre, bien que la Géorgie ait depuis abrogé et remplacé la loi.

Les protestations entourant la mort d’Arbery – qui ont précédé celles de Breonna Taylor et George Floyd, préparant sans doute le terrain pour ce qui allait arriver à l’été 2020 – et les près de deux ans qui se sont écoulés depuis n’ont pas inspiré un grand mouvement pour repenser la vie des citoyens. lois sur l’arrestation.

Après que la vidéo du meurtre d’Arbery soit devenue virale, le représentant de l’État de Caroline du Sud, Justin Bamberg, a présenté une loi visant à abroger la loi de 1866 sur l’arrestation des citoyens de l’État. Bamberg a déclaré sur Twitter que la loi n’était plus nécessaire dans l’État policier américain.

Dans un effort pour honorer Arbery, les législateurs de New York ont ​​décidé de réviser le libellé du statut d’arrestation des citoyens de l’État, qualifiant la loi de « pratique dangereuse et historiquement maltraitée » qui a été « utilisée par des racistes pour faire avancer leurs objectifs fanatiques ». La facture n’a jamais avancé.

Quel que soit le verdict, le procès Arbery pourrait attirer davantage l’attention sur les règles anachroniques des lois sur les arrestations par les citoyens.

« Tous ces cas d’arrestation de citoyens avec un élément racial sont sur le même continuum », a déclaré Ray, boursier de l’Université du Maryland et de la Brookings Institution. « Ils finissent exactement de la même manière. Ils finissent par tuer quelqu’un.