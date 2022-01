Ahmed Aftab Naqvi promu PDG mondial du groupe GOZOOP

Dans son nouveau rôle, Naqvi sera responsable de la direction des opérations dans la région du Moyen-Orient tout en continuant à superviser les activités indiennes.

Le groupe de marketing indépendant GOZOOP Group a annoncé mardi avoir élevé son cofondateur Ahmed Aftab Naqvi, ancien PDG de l’Inde, au poste de PDG mondial. Dans son nouveau rôle, Naqvi sera responsable de la direction des opérations dans la région du Moyen-Orient tout en continuant à superviser les activités indiennes. En outre, il travaillera à diversifier les offres de services de GOZOOP, permettant des acquisitions stratégiques, ainsi qu’à identifier de nouveaux marchés pour poursuivre l’expansion internationale du groupe.

« L’élévation d’Ahmed en tant que PDG mondial est bien méritée. Son amour pour tout ce qui est créatif, son étendue diversifiée de connaissances et son état d’esprit axé sur la croissance me laissent toujours confiant quant à l’avenir brillant de GOZOOP. Nous avons construit une équipe de personnes incroyables chez GOZOOP qui brillera davantage sous la direction d’Ahmed », a déclaré Rohan Bhansali, président du groupe GOZOOP.

Actuellement, GOZOOP India compte des marques telles que Dell, Bisleri, Taj Hotels, Saint Gobain, Tata Steel, GNC dans son portefeuille. De plus, GOZOOP Middle East a une clientèle diversifiée comprenant Mashreq UAE, Mashreq Egypt, Emirates Cricket, Oman Cricket, PureGold.

La contribution de Naqvi à la croissance de GOZOOP et de l’industrie dans son ensemble a été importante, a déclaré l’agence dans un communiqué. Il est reconnu pour avoir mené GOZOOP à remporter des mandats et à proposer des travaux primés pour des marques telles que Dell, Taj Hotels, Bisleri, Tata Steel, Saint Gobain, Asian Paints, Kolkata Knight Riders, Mahindra, GNC, Finolex et Viacom18, entre autres. .

« De la mise à l’échelle des marques mondiales à l’accélération des startups qui sont devenues des licornes aujourd’hui, GOZOOP est à la pointe du marketing new-age depuis 2008 – des tendances pionnières qui ont façonné l’industrie. Avec une feuille de route stratégique en place, j’ai hâte de travailler avec les équipes de direction en Inde et au Moyen-Orient alors que nous entamons notre prochaine phase de croissance », a déclaré Naqvi.

