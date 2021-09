Ahmed Amir sur le titre mondial des poids légers du BRAVE CF : “Cette ceinture est mon droit”

Un vrai vétéran de Fédération de combat BRAVE, Ahmed ‘Le Boucher’ Amir aura une chance de devenir le septième champion du monde des poids légers lorsqu’il affrontera son grand rival Amin Ayoub à l’événement principal du BRAVE CF 54, prévu pour Konin, Pologne, 25 septembre.

Amir fait partie de la promotion à la croissance la plus rapide au monde depuis son premier événement, en septembre 2016. Il a traversé beaucoup de choses depuis, mais il a l’impression qu’il mérite ce moment en tant que prétendant numéro un et qu’il est prêt à en tirer le meilleur parti.

Avis

Je ne suis pas comme n’importe quel combattant BRAVE CF. J’ai aidé à construire BRAVE CF sur mes épaules, et maintenant c’est devenu cette organisation incroyable, la croissance la plus rapide dans le monde du MMA. Je me sens comme l’un des piliers de cette belle promotion. Je suis né combattant ici et je serai le meilleur ici. Il est maintenant temps de profiter de ce moment et d’obtenir cette superbe ceinture, obtenez mon dû », déclare « The Butcher », qui est impatient de rétablir la confiance des collègues, de la famille, des amis et des fans le 25 septembre.

Il est maintenant temps d’obtenir cette ceinture et de rendre tout le monde heureux. Tous ceux qui m’ont fait confiance, tous ceux qui ont mis leurs pensées et leur temps sur moi. Prenons cette ceinture ! », a-t-il dit.

Amir tentera de maintenir une séquence curieuse, car aucun champion des poids légers BRAVE CF a été en mesure de défendre sa ceinture jusqu’à présent, depuis Ottman Azaitar, le premier champion, jusqu’à Amine Ayoub, le champion actuel, défendant son titre pour la première fois.

Courageux CF 54 Il aura 12 nations représentées dans huit batailles explosives. Outre le titre mondial en jeu dans le main event, les retours tant attendus de Muhammad Mokaev, Marcel Grabinski et Ismail Naurdiev ils sont sur le pont. ils feront face Blaine O’Driscoll, Mihail Kotruta et Olli Santalahti, respectivement.

