Ahmedabad : AMC récompense les gens avec de l’huile comestible et un téléphone portable pour se faire vacciner

Un nombre total de 18 nouveaux cas de covvid ont été signalés au Gujarat (Photo: AP)

Ahmedabad : Dans le but de réaliser un exploit de vaccination à 100 % dans la ville d’Ahmedabad dans le cadre de sa campagne « Vaccination Mahaabhiyan », l’Ahmedabad Municipal Corporation (AMC) a pris l’initiative dimanche et a distribué 18 749 sachets d’huile comestible de 1 litre à ceux qui ont été vaccinés contre covid-19 dans les centres de santé urbains et les bidonvilles.

Non seulement cela, AMC a également distribué des téléphones portables d’une valeur de 10 000 roupies chacun à 25 citoyens vaccinés via un processus de tirage au sort très populaire. Tout cela avait été fait pour inviter de plus en plus de personnes à recevoir des doses de vaccins.

Selon Indianexpress.com, un nombre total de 38 975 personnes ont été vaccinées dimanche dans des installations privées et gouvernementales à Ahmedabad, dont 15 573 et 23 402 ont reçu respectivement les première et deuxième doses de vaccin.

AMC a lancé samedi le programme d’huile comestible pour la vaccination. Au total, 10 000 sachets d’huile comestible (1 litre) ont été distribués aux bénéficiaires du vaccin. Cela a été fait avec l’aide de Yuva Unstoppable (ONG). Une équipe de plus de 50 membres qui ont été placés au système de transport en commun rapide et à l’arrêt de bus du service de transport municipal d’Ahmedabad ont piqué un total de 872 à 393 personnes à la première dose et 479 à la seconde dose dimanche, comme indiqué dans Indianexpress.com.

Au total, 18 nouveaux cas de covid ont été signalés au Gujarat. Ahmedabad et Surat ont signalé six nouveaux cas avec quatre cas détectés à Valsad et deux à Vadodara. Un nombre total de 783 personnes ont été vaccinées au cours des quatre derniers jours dans le cadre de sa campagne «Covid Vaccination Ghar Seva» lancée le 7 octobre. L’initiative couvre les résidents âgés de plus de 50 ans et divyang de plus de 18 ans.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.