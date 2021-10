Ahmedabad et Lucknow seront les nouvelles équipes IPL en tant que CVC Capital et RPSG Group remportent une offre pour les dernières franchises pour Rs 12 690 crore

Vingt-deux entreprises ont récupéré un document d’appel d’offres d’une valeur de Rs 10 lakh, mais avec un prix de base pour les nouvelles équipes fixé à Rs 2000 crore, seuls cinq à six soumissionnaires sérieux étaient en lice.

Le groupe RP-SG du magnat des affaires basé à Kolkata, Sanjiv Goenka, a revendiqué la franchise de Lucknow pour un énorme crore de Rs 7090 tandis que la société internationale d’investissement en actions CVC Capital a remporté l’offre pour Ahmedabad avec une offre de crore de Rs 5600 alors que les deux nouvelles équipes IPL tant attendues étaient dévoilées. ici lundi. La BCCI s’attendait à une aubaine de l’ordre de Rs 10 000 crore, mais à leur grande surprise, elle a gagné Rs 12 690 crore des deux nouvelles équipes qui participeront à l’IPL 2022.

PTI avait rapporté dimanche que Goenka était l’un des favoris pour remporter une équipe après avoir été dans l’IPL pendant deux ans en 2016 et 2017 lorsqu’il possédait les Rising Pune Supergiants. « Oui, RPSG avait l’enchère la plus élevée de 7090 crores INR tandis que CVC avait la deuxième enchère la plus élevée à 5600 crore Rs. La BCCI devrait gagner environ 1,70 milliard de dollars grâce à l’accord », a déclaré à PTI une source principale de la BCCI présente à Dubaï sous couvert d’anonymat.

L'une des principales entreprises qui a perdu était le groupe Adani de Gautam Adani, qui a fait une offre d'environ 5 000 crores de roupies, tandis que les offres de vitriers de Manchester United et de Torrent Group n'ont également pas atteint la cible.

