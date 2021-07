Ahmet Ertegun, visionnaire d’Atlantic Records

Peu de directeurs de disques ont joué un rôle aussi important dans la formation du monde de la musique qu’Ahmet Ertegun. Le grand co-fondateur d’Atlantic Records a aidé à orienter la carrière d’innombrables groupes de superstars et était également un auteur-compositeur, producteur et philanthrope distingué.

L’entrepreneur américano-turc est né le 31 juillet 1923 à Istanbul et son impact sur le monde de la musique a commencé peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il est décédé à 83 ans en décembre 2006, mais à ce jour, les normes qu’il s’est fixées sont aspirées par la génération moderne de chefs de label.

La perspicacité et la perspicacité uniques d’Ertegun ont eu une énorme influence sur l’émergence de figures de proue du R&B telles que Ray Charles, Aretha Franklin, Otis Redding, et Wilson Pickett, et des légendes du rock dont Crème, Led Zeppelin, les pierres qui roulent, et plein d’autres. Les relations personnelles qu’il a établies avec ces artistes et tant d’autres lui ont donné une aura qui allait bien au-delà de la musique qu’il a contribué à apporter au monde.

En février 2007, l’édition spéciale du magazine Billboard rendant hommage à Ahmet comprenait un profil de ses réalisations internationales par cet écrivain. Nous en réimprimons une partie ici.

« Les récits des aventures internationales d’Ahmet Ertegun en tant que cadre et mondain sont légion. Et juste au moment où vous pensez les avoir tous entendus, apparaît un autre musicien touché par sa présence pour apporter plus de souvenirs.

« Ce qui distinguait le défunt co-fondateur d’Atlantic Records de ses contemporains, c’était sa vision du monde. Le business du disque pour lui n’a jamais été uniquement aux États-Unis. Tout comme son père avait été un ambassadeur turc dans le monde entier, Ertegun avait vraiment une fenêtre sur le monde de la musique, et à travers elle, il a vu des possibilités culturelles pour lesquelles des dizaines de ses artistes internationaux seront toujours reconnaissants.

« A 77 ans, [Ertegun] s’est rendu à Londres pour être l’invité d’honneur [at a star-studded industry event] en 2001. Il a reçu le Music Industry Trusts Award… pour sa contribution à la carrière mondiale de grands noms britanniques tels que les Rolling Stones, Cream, Yes, Led Zeppelin, King Crimson et bien d’autres.

« Je me sens en partie britannique »

« « Ils ne donnent pas ce prix aux étrangers, n’est-ce pas ? » Ertegun a demandé à cet écrivain juste avant de s’envoler pour le Royaume-Uni. Il a expliqué: «Je me sens en partie britannique, car j’ai passé une partie de ma jeunesse en Angleterre. J’étais un grand fan de musique britannique, même à l’époque du jazz des années 30, quand j’étais un très jeune garçon. Avant de vivre en Angleterre, nous avions été en France et en Suisse, mais l’Angleterre se sentait beaucoup plus proche de l’Amérique.

“On se souvient que lors de la soirée de remise des prix, s’approchant du podium pour un discours typiquement mémorable et marchant avec un bâton, il a déclaré:” Il n’y a pas de vérité dans la rumeur selon laquelle l’un de mes rappeurs a fait cela. ”

« Le programme d’échange musical entre le Royaume-Uni et les États-Unis était un programme qu’Ertegun a aidé à établir. Il a apporté de riches récompenses aux Britanniques susmentionnés et à d’autres tels que Les Bee Gees, Springfield poussiéreux, et les artistes anglo-américains Foreigner et Crosby, Stills & Nash.

« Et cet échange a fonctionné dans les deux sens. En 1967, il a fallu un groupe d’artistes sur le puissant label Stax d’Atlantic en Europe pour une tournée de revues qui a représenté l’expérience la plus émouvante dans la jeune vie de nombreuses futures stars britanniques.

“L’un des artistes de cet itinéraire, Sam Moore, alors de Sam & Dave, dit à Billboard qu’il a eu l’opportunité récente et opportune de rompre le pain et de se réconcilier avec Ertegun. ‘Je faisais une soirée d’écoute [for his Overnight Sensational album] à la Cutting Room à New York », dit Moore, « et la prochaine chose que j’ai connue, c’est en promenant Ahmet, sans entourage. Lui et moi nous sommes assis et nous avons parlé, et c’était le moment le plus glorieux.

‘Ce type allait bien’

« ‘Toutes les années que Dave et moi étions avec Atlantic, je n’ai jamais pensé qu’il se souciait autant de moi. Mais j’ai découvert plus tard, mec, ce type allait bien. Tous ceux qui sont venus sous Ahmet, ils ont tous appris d’Ahms. Il a mis le moule. Il y avait tellement de respect, pas de peur, pour cet homme.

« Ertegun a déclaré en 2001 : « Avec l’avènement du R&B et les derniers halètements du blues en Amérique, une nouvelle récolte [of musicians] s’est levé. Jeff Beck, Eric Clapton, Jimmy Page, Keith Richards, des gens qui n’étaient pas des imitateurs. Ils ont en quelque sorte avalé la pilule et sont devenus des joueurs de blues naturels. Ils jouent comme des originaux et je les idolâtre.

« Le collègue de Clapton à Cream, Jack Bruce, raconte une histoire qui évoque en quelque sorte l’ambiance des jours de jet-set d’Ertegun et son confort en compagnie de rock star. ‘Il était à Londres à [manager and impresario] le bureau de Robert Stigwood au milieu de l’hiver, et m’a demandé si je pouvais le conduire à son hôtel. J’avais cette voiture très étrange appelée Adams Probe.

“C’était [something like] 2 pieds 6 pouces de haut. Pour entrer, il fallait ouvrir le toit. J’étais censé le conduire à n’importe quel hôtel chic. Nous avons descendu les escaliers de Brook Street et il neigeait. Ahmet a dit ‘Où est la voiture?’ Il y avait ce petit monticule de neige, et j’ai dit ‘C’est là-dessous.’

« Plus sérieusement, Bruce salue Ertegun comme un véritable pionnier. “Ce qui est bien avec tous ces gars – Jerry Wexler, Arif Mardin et Ahmet – c’est qu’ils étaient tous là depuis le début. Ahmet était très passionné par la musique et très innovant. Où serions-nous sans lui ? »