Ahora o nunca… El MacBook Pro plus puissant rebajado 320€

Como ya sabrás, es posible encontrar el equipo de Apple available in varias configuraciones de hardware, sin embargo, the oferta que queremos destacar hoy del MacBook Pro es una de las más potentes.

Configuración de gran potencia

Se trata de la version impulsada por un chip de Intel, un Core i5 de décima génération, accompagné de 16 Go de mémoire RAM. Pour lo tanto, podremos ejecutar todo tipo de programas y realizar multitarea con total normalidad y sin que esto suponga un problema en el rendimiento del equipo.

En lo que al almacenamiento interno se refiere, este MacBook Pro en oferta cuenta con una unidad de estado sólido o SSD de nada más y nada menos que de 1 To de capacité. Espacio más que suficiente para guardar todos nuestros archivos, documentos, fotos, vídeos o programas sin miedo a quedarnos sin espacio available. Eso sin olvidar la gran velocidad que nos ofrece para acceder a todos los archivos y la transferencia de los mismos.

La pantalla del MacBook es otro de los aspectos a destacar del dispositivo de Apple, ya que se trata de un panneau de Retina con tecnología True Tone con una gama cromática un 25% plus amplia que con sRGB y que es capaz de ofrecer un brillo de hasta 500 nits.

Compléter la configuration d’un graphique graphique Intel Iris Plus Graphics et un interesante apartado de conectividad en el que cabe destacar cuatro puertos Thunderbolt USB tipo C que ofrecen una velocidad de transferencia de datos de hasta 40 Gb/sy que podemos usar también para su carga.

Las dimensions de este MacBook Pro son 30,41 cm d’ancho, 21,24 cm de fondo y solo 1,56 cm de grosor. El peso es inférieur à 1,5 kilogramos, lo que le convierte en uno de los portátiles más potentes y fácil de transportar para poder trabajar con el máximo rendimiento desde cualquier parte. Eso sí, aucun está de plus contar con alguna funda protectora compatible con el MacBook Pro para evitar dañar el equipo en su transporte.

MacBook Pro avec un grand descuento

Le prix de vente recommandé pour un MacBook Pro de 13 appareils avec la configuration de matériel informatique est de 2379 euros. Ahora bien, tal y como os adelantábamos anteriormente, ahora lo podemos conseguir con un interesante ahorro.

La oferta la encontramos en Amazon, donde el gigante de las compras online ha aplicado un 13% de descuento, lo que supone una rebaja de nada más y nada menos que de 320 euros. Esa es por lo tanto, la cantidad que tendremos que pagar de menos si realizamos el pedido antes de que finalice la promoción.

El precio final en oferta es de 2059 euros, y compris los gastos de envío gratis y ofrece un plazo de entrega de tan solo un día. Es decir, si realizamos el pedido con tiempo suficiente para que pueda ser enviado en el mismo día, tendremos el equipo en casa al día siguiente.