Ahora o nunca ! El mando de PS4 que quieres a precio de escándalo

Contar con un buen mando puede suponer la diferencia entre la victoria y la derrota. Los jugadores profesionales de eSports no acuden a las partidas con cualquier mando y ahora tú puedes hacer lo mismo. A falta de que la PS5 deje de ser un unicornio y llegue con el stock que se the espera, la PS4 sigue siendo la plateforma de millones de personas. Por ese motivo, no hemos podido dejar pasar la oferta que encontramos en el mando profesional Nacon Revolution Unlimited Pro, que tiene un descuento de locos en estos moments.

Hay muchos jugones que buscan comodidad extra o funcionalidades que no encuentran en los mandos de serie. Ahí es donde pueden entrar en juego alternativas como este mando de Nacon. Además, en muchas ocasiones se busca tener un mando extra o el reemplazo para ese que se nos ha roto. Sea cual sea la ocasión, el descuento que tiene este modelo es para no pensarlo, ya que el Revolution Unlimited Pro es considerado uno de los mejores mandos de PS4, aunque también funcionará en nuestra PS5 si la ya tenemos o la estamos esperando.

¿El mando de perfecto PS4 ?

Este controlador destaca por su ergonomía, comodidad, suavidad en el tacto y ligereza. Los que lo han probado afirman que se fusiona con la mano perfectamente. Ademas, puede ajustarse fácilmente gracias a sus cabezales (cóncavos o convexos) y palancas (de distintos diámetros) intercambiables. Para llegar a la perfección en base a los gustos de cada usuario, se pueden añadir pesos adicionales a los compartimentos ocultos de cada asa del mando.

El Revolution Unlimited Pro cuenta con un récepteur Bluetooth, por lo que podremos elegir entre modo inalámbrico y con cable. También incluye un connecteur de auriculares para las funciones de audio y chat en ambos modos de comunicación. Los controles de la parte lower otorgan un acceso cómodo y rápido al volumen, el modo de juego o el modo de comunicación del mundo. Ademas. En los modos Advanced, se puede puedes accède à los perfiles de juego creados con el software incluido. Como buen mando gaming, se puede cambiar también el color y el brillo de la retroiluminación del joystick derecho para darle un toque totalmente personalizado

A su precio más bajo

Este es un mando de gama alta y por ese motivo su precio no es que sea precisamente bajo. L’inversión será considérable, pero por suerte en estos momentsos se encuentra con un énorme descuento en Amazon. Le prix habituel de Revolution Unlimited Proy en Amazon es de 170 euros. Pas d’obstination, ahora mismo podemos comprarlo por solo 99,49 euros. Esto supone un descuento de más de 70 euros sobre ese precio oficial. Hay que tener en cuenta también que el envío es gratis para los clientses Prime, por lo que no habrá que pagar nada más que su coste en oferta. Además y al sobrepasar el mínimo exigido, se puede pagar en cuatro de 24,88 euros. Lo que no podemos saber es el tiempo que durará esta oferta, por lo que es mejor no tardar en tomar una decisión.